ГПУ викликала Пінчука на допит у справі "чорної бухгалтерії" ПР

Генеральна прокуратура викликає бізнесмена Віктора Пінчука як свідка на допит у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це сказано в порядку, опублікованому на сайті Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з порядком, допит відбудеться 27 серпня в 11:00.

У даному кримінальному провадженні він виступає в якості свідка.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура розслідує можливе отримання колишніми головами Хмельницької обласної державної адміністрації Василем Ядухою та Рівненській - Василем Берташем 5,8 млн доларів від керівництва Партії регіонів у 2007-2012 роках.

Раніше Міністерство внутрішніх справ передало НАБУ частину документів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.