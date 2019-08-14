ГПУ викликала Пінчука на допит у справі "чорної бухгалтерії" ПР

Генеральна прокуратура викликає бізнесмена Віктора Пінчука як свідка на допит у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.\r\nПро це сказано в порядку, опублікованому на сайті Генпрокуратури, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з порядком, допит відбудеться 27 серпня в 11:00.\r\nУ даному кримінальному провадженні він виступає в якості свідка.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура розслідує можливе отримання колишніми головами Хмельницької обласної державної адміністрації Василем Ядухою та Рівненській - Василем Берташем 5,8 млн доларів від керівництва Партії регіонів у 2007-2012 роках.\r\nРаніше Міністерство внутрішніх справ передало НАБУ частину документів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.