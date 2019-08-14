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14 серпня 2019, середа, 21:30 13
Судова влада 2019-08-14T21:32:48+03:00
Українські Новини
ГПУ викликала Пінчука на допит у справі "чорної бухгалтерії" ПР

ГПУ викликала Пінчука на допит у справі "чорної бухгалтерії" ПР

Генеральна прокуратура викликає бізнесмена Віктора Пінчука як свідка на допит у справі "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Про це сказано в порядку, опублікованому на сайті Генпрокуратури, передають Українські Новини.

Згідно з порядком, допит відбудеться 27 серпня в 11:00.

У даному кримінальному провадженні він виступає в якості свідка.

Як повідомляли Українські Новини, Генеральна прокуратура розслідує можливе отримання колишніми головами Хмельницької обласної державної адміністрації Василем Ядухою та Рівненській - Василем Берташем 5,8 млн доларів від керівництва Партії регіонів у 2007-2012 роках.

Раніше Міністерство внутрішніх справ передало НАБУ частину документів "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

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