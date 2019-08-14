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14 серпня 2019, середа, 21:04 222
Політика 2019-08-14T22:15:01+03:00
Українські Новини
Суспільство має знати правду, чи пропонував Богдану хтось хабаря, - Кличко розповів про свідчення у НАБУ

Суспільство має знати правду, чи пропонував Богдану хтось хабаря, - Кличко розповів про свідчення у НАБУ

Мер Києва Віталій Кличко в середу свідчив у НАБУ в кримінальному провадженні, яке відкрили за його зверненням. Про це Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише прес-служба. Стосується провадження публічної заяви керівника Офісу Президента Андрія Богдана про нібито пропозицію йому якимись особами хабаря в 20 мільйонів доларів, нібито від імені і в інтересах Кличка.

"Подібні висловлювання керівника Офісу Президента підлягають перевірці в рамках досудового розслідування, оскільки можуть свідчити про вчинення кримінальних правопорушень. Дивує одне: чому пан Богдан, юрист за фахом, не звернувся одразу до правоохоронних органів, а пішов з "яскравими" заявами на прес-конференцію? - підкреслив Кличко. - Я, як і все суспільство, хочемо знати: якщо таке трапилося насправді, хто звертався, від чийого імені і з якою пропозицією? Прізвища, суми, умови і чи отримала посадова особа неправомірну вигоду", - написав мер Києва.

Інакше, наголосив Кличко, заява Андрія Богдана є брехливою і наклепницькою. Абсолютно невідповідною рівню посади, яку він сьогодні обіймає.

"Переконаний, НАБУ розслідує оприлюднену інформацію і суспільство дізнається правду", - зазначив Віталій Кличко.
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