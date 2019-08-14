На Львівщині через негоду 107 населених пунктів залишились без електроенергії

107 населених пунктів знеструмлено через сильного вітру, дощу і грози станом на 16:00 середовища у Львівській області.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.\r\nНаселені пункти без електроенергії знаходяться в 12 районах області.\r\nВедуться роботи по відновленню енергопостачання.\r\nДо них залучено 28 бригад у складі 74 чоловік і 31 одиниці техніки.\r\nОпади і гроза тривають.\r\nСтихія пошкодила дахи 8 будинків в області, 30 будинків підтоплено.\r\nТакож підтоплено 9 закладів освіти та 2 медичних заклади в області.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.