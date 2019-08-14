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14 серпня 2019, середа, 18:18 9
Події 2019-08-14T18:40:47+03:00
Українські Новини
На Львівщині через негоду 107 населених пунктів залишились без електроенергії

На Львівщині через негоду 107 населених пунктів залишились без електроенергії

107 населених пунктів знеструмлено через сильного вітру, дощу і грози станом на 16:00 середовища у Львівській області.

Про це Українським Новинам повідомив представник Львівської обласної державної адміністрації.

Населені пункти без електроенергії знаходяться в 12 районах області.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання.

До них залучено 28 бригад у складі 74 чоловік і 31 одиниці техніки.

Опади і гроза тривають.

Стихія пошкодила дахи 8 будинків в області, 30 будинків підтоплено.

Також підтоплено 9 закладів освіти та 2 медичних заклади в області.

Як повідомляли Українські Новини, 24 населених пункти були знеструмлені з-за сильного вітру і дощу 6 травня у Львівській області.

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