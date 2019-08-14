Смертельна ДТП у Харкові: суд залишив у силі 10 років в'язниці для Зайцевої та Дронова

Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок до 10 років позбавлення волі для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельній ДТП в жовтні 2017 року, в результаті якого загинули 6 осіб.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, передають Українські Новини.

"Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури Харківської області та залишив незмінним покарання для водіїв-учасників смертельної ДТП із 6 загиблими на вул. Сумській в Харкові", - сказано в ньому.

Водіїв автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg суд визнав винними в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.

Засуджені з вироком суду першої інстанції не погодилися, тому подали апеляційні скарги.

Однак прокуратура і в апеляційній інстанції довела провину водіїв, які скоїли смертельну ДТП.

Як результат - колегія суддів дійшла висновку, що доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження.

Покарання залишилося незмінним.

Як повідомляли Українські Новини, 18 жовтня 2017 року, у Харкові Олена Зайцева на Лексусі збила на смерть 6 людей. 5 осіб у віці від 19 до 46 років загинули на місці, 6 осіб отримали травми різної тяжкості, 24-річна постраждала пізніше померла в лікарні.

Також стало відомо, що у момент смертельної ДТП у Харкові Зайцева перебувала під дією наркотиків.