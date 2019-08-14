Смертельна ДТП у Харкові: суд залишив у силі 10 років в'язниці для Зайцевої та Дронова

Харківський апеляційний суд залишив у силі вирок до 10 років позбавлення волі для Олени Зайцевої та Геннадія Дронова, обвинувачених у смертельній ДТП в жовтні 2017 року, в результаті якого загинули 6 осіб.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби обласної прокуратури, передають Українські Новини.\r\n"Харківський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури Харківської області та залишив незмінним покарання для водіїв-учасників смертельної ДТП із 6 загиблими на вул. Сумській в Харкові", - сказано в ньому.\r\nВодіїв автомобілів Lexus і Volkswagen Touareg суд визнав винними в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людей.\r\nЗасуджені з вироком суду першої інстанції не погодилися, тому подали апеляційні скарги.\r\nОднак прокуратура і в апеляційній інстанції довела провину водіїв, які скоїли смертельну ДТП.\r\nЯк результат - колегія суддів дійшла висновку, що доводи апеляційної скарги не знайшли свого підтвердження.\r\nПокарання залишилося незмінним.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 18 жовтня 2017 року, у Харкові Олена Зайцева на Лексусі збила на смерть 6 людей. 5 осіб у віці від 19 до 46 років загинули на місці, 6 осіб отримали травми різної тяжкості, 24-річна постраждала пізніше померла в лікарні.\r\nТакож стало відомо, що у момент смертельної ДТП у Харкові Зайцева перебувала під дією наркотиків.