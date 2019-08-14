підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 16:51 130
Політика 2019-08-14T17:45:01+03:00
Українські Новини
Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком, навіть вночі, - Кличко

Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком, навіть вночі, - Кличко

Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком. Роботи на об'єкті не припиняються і вночі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, пише прес-служба.

"Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап - влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно ведуться роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Тому головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух", - зазначив Кличко.

За його словами, вже до кінця 2019 планують відновити рух авто оновленої частини шляхопроводу. З весни 2020 почнуться роботи на протилежній частині цього об'єкта.
Архів
Новини
Керівника "енергомережі" Дмитра Крючкова сфотографували в компанії американського мільярдера Сема Кісліна в Києві 19:05
За три місяці ВВП збільшився на 4,6% 18:52
За півроку від'ємне сальдо зовнішньої торгівлі погіршилося майже на мільйон доларів 18:41
ЦВК зареєструвала ще 57 депутатів Ради дев'ятого скликання 18:37
На Львівщині через негоду 107 населених пунктів залишились без електроенергії 18:18
більше новин
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Михайло Порошенко. Скріншот відео.
Син Порошенка чистою російською розповів, як любить "всім серцем" українську мову 13:32
На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець 15:46
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Фінансування за результатами виборів Ради розподілили: гроші з держбюджету отримають 11 партій 13:41
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok