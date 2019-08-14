Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком, навіть вночі, - Кличко

Ремонт Борщагівського шляхопроводу йде за графіком. Роботи на об'єкті не припиняються і вночі. Про це на своїй сторінці в Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, пише прес-служба.

"Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап - влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно ведуться роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Тому головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух", - зазначив Кличко.

За його словами, вже до кінця 2019 планують відновити рух авто оновленої частини шляхопроводу. З весни 2020 почнуться роботи на протилежній частині цього об'єкта.