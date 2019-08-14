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  • Рішення про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС приймається в порядку надзвичайної ситуації, – Гройсман
14 серпня 2019, середа, 16:16 340
Політика 2019-08-14T19:00:04+03:00
Українські Новини
Рішення про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС приймається в порядку надзвичайної ситуації, – Гройсман

Рішення про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС приймається в порядку надзвичайної ситуації, – Гройсман

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. За словами Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, це дозволить вирішити надзвичайну ситуацію в Луганській області.

"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Вона працює на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є друге джерело електроенергії – газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан треба підняти в декілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні отже достатньо проблем". – зазначив прем'єр-міністр України.

Раніше, директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай зазначив, що діючі ціни на електроенергію не покривають вартість газу, на який змушена була перейти Луганська ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії. Тому Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для теплоелектростанції.

Як раніше повідомлялося, губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що в Луганській області можуть бути відключення електроенергії, якщо не буде рішення Кабміну щодо зниження ціни на газ.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.
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