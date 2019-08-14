Рішення про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС приймається в порядку надзвичайної ситуації, – Гройсман

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні прийняв розпорядження про зниження ціни на газ для Луганської ТЕС. За словами Прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, це дозволить вирішити надзвичайну ситуацію в Луганській області.\r\n"Луганська ТЕС працює для виробництва електричної енергії в Луганській області. Вона працює на вугіллі. Вугілля логістично може поставлятися тільки з Російської Федерації. Російська Федерація перекриває постачання вугілля. Ми туди не можемо поставляти. Що нам робити? Там є друге джерело електроенергії – газ. Якщо дати газ за комерційною ціною, для луганчан треба підняти в декілька разів ціну електроенергії. І держава в порядку надзвичайної ситуації може вирішити це питання. У регіоні отже достатньо проблем". – зазначив прем'єр-міністр України.\r\nРаніше, директор департаменту ЖКГ Луганської обладміністрації Віталій Сурай зазначив, що діючі ціни на електроенергію не покривають вартість газу, на який змушена була перейти Луганська ТЕС через блокування поставок вугілля з Росії. Тому Кабмін повинен встановити спеціальну ціну на газ для теплоелектростанції.\r\nЯк раніше повідомлялося, губернатор Луганської області Віталій Комарницький вважає, що в Луганській області можуть бути відключення електроенергії, якщо не буде рішення Кабміну щодо зниження ціни на газ.\r\nНагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею тільки з російської території, тому що під'їздів до електростанції з контрольованої українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.