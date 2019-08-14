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14 серпня 2019, середа, 15:25 171
Політика 2019-08-14T15:29:24+03:00
Українські Новини
Питання Донбасу повинні вирішувати окремий парламентський комітет і спеціальний віце-прем'єр в уряді, - Пузано

Питання Донбасу повинні вирішувати окремий парламентський комітет і спеціальний віце-прем'єр в уряді, - Пузанов

Питання Донецької та Луганської областей - це питання, які вимагають особливого підходу.

Про це заявив журналістам новообраний народний депутат від ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ Олександр Пузанов перед засіданням Підготовчої депутатської групи Верховної Ради IX скликання, передає сайт платформи.

"Ми наполягаємо на тому, щоб був окремо створений комітет з комплексного розв'язання проблем Донецької і Луганської областей. Це питання, яке хвилює всіх українців, - припинення конфлікту на сході, відновлення Донбасу після того, як його повністю повернуть під контроль української держави та, відповідно, реінтеграція людей, які живуть там, у соціальний простір України", - заявив Олександр Пузанов.

"Ми вважаємо, що не тільки парламент повинен створити окремий комітет, а й уряд має приділити цьому питанню більше уваги, ввівши спеціальну посаду віце-прем'єра з питань комплексного вирішення проблем Донецької і Луганської областей. Це дозволить досягти прогресу у питанні прийняття викликів, які стоять перед країною", - пояснив політик.

Також народний депутат повідомив, що ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ вимагає передати опозиції контрольні функції у Верховній Раді.

"Ми наполягаємо на тому, що опозиція повинна відігравати у парламенті ту роль, яку зазвичай виконує опозиція у демократичному суспільстві. Рекомендації європейського співтовариства відомі: опозиція повинна отримати контрольні комітети, перш за все - комітет з питань свободи слова, комітет з регламенту. У деяких європейських демократіях опозиції віддають бюджетний комітет, хоча в історії України такого ще не було. І, безумовно, опозиція завжди отримує посаду віце-спікера парламенту. Це саме ті позиції, на яких ми будемо наполягати, про які ми будемо говорити і захищати", - заявив Олександр Пузанов.

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