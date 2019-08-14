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14 серпня 2019, середа, 15:13 11
Економіка 2019-08-14T15:14:30+03:00
Українські Новини
Кабмін знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова

Кабмін знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова

Кабмін
Кабмін

Кабінет міністрів всупереч позиції представника президента Андрія Геруса знизив ціну на газ для Луганської ТЕС, яка належить ДТЕК Ріната Ахметова.

Рішення було прийнято на засіданні в середу.

Герус заявив, що Кабмін збирається зобов'язати "Нафтогаз" продавати паливо для компанії "ДТЕК Луганська ТЕС" за ціною, яка в два рази нижче ринкової.

"На мою думку, це неправильне рішення і ми категорично проти з однієї простої причини - сьогодні компанія ДТЕК продає вугілля по $100, тоді як ціна в Роттердамі - $50. Отриманий ними прибуток - це їх, держава не має частки в ній. Але як тільки виникає несприятлива ринкова кон'юнктура, то збитки відразу повинні перекладатися на державу, щоб держкомпанія втрачала по 2000 гривень на кожній тисячі кубічних метрів газу", - сказав Герус.

За його словами, ДТЕК діє за принципом приватизації прибутків і націоналізації збитків.

Герус вважає, що компанія Ахметова сама обрала бізнес-модель, за якою працює Луганська ТЕС, і має нести за це відповідальність.

"У неї в Ростовській області є шахти, вона туди інвестувала гроші і звідти возила вугілля. Вона брала на себе певні ризики, коли так надходила. В даному випадку у неї дійсно виникає певна збиткова діяльність. Потрібно вести переговори, щоб це вугілля почало їхати, - таким способом потрібно вирішувати проблеми", - сказав він.

Міністр енергетики Ігор Насалик у відповідь запропонував Герусу взяти на себе відповідальність за мільйон жителів Луганської області, які можуть залишитися без електрики в разі зупинки Луганської ТЕС.

Як повідомляли Українські Новини, Луганській ТЕС необхідна спец-ціна на газ через блокування поставок вугілля з боку РФ.

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