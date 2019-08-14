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14 серпня 2019, середа, 14:39 27
Верховна Рада і партії 2019-08-14T14:39:02+03:00
Українські Новини
Разумков не дав Рабіновичу говорити російською в Раді

Разумков не дав Рабіновичу говорити російською в Раді

Обрані депутати Верховної Ради, голова групи з підготовки першої сесії Дев'ятого скликання парламенту Дмитро Разумков та Ірина Геращенко ("Європейська солідарність") зробили зауваження колезі по підготовчій групі Вадиму Рабіновичу ("Опозиційна платформа - За життя") щодо його виступу російською мовою.

"Я хочу нагадати шановному колезі, пану Рабіновичу, що у нас вступив в дію закон про мову, і ми просимо вас українською мовою, просимо вас державною мовою виступати під час роботи нашої погоджувальної групи", - заявила Ірина Геращенко, реагуючи на виступ Вадима Рабіновича російською мовою.

"Я хочу відповісти представнику блоку Порошенка. Будемо жити за законами. У законах це не сказано. Я можу спілкуватись тією мовою... ", - парирував репліку Геращенко Вадим Рабінович.

У той же час Дмитро Разумков зазначив, що виступи українською мовою передбачені в регламенті роботи парламенту.

"Мовна робота Верховної Ради і офіційних осіб є українською мовою. Стаття 2, пункт 3 Регламенту Верховної Ради України" , - процитував Разумков.

Крім того, голова групи зробив зауваження Геращенко, щоб вона не перебивала інших для зауважень.

Як повідомляли Українські Новини, перше засідання Ради 9-го скликання відбудеться 29 серпня.

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