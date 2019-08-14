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14 серпня 2019, середа, 14:26 226
Судова влада 2019-08-14T14:30:45+03:00
Українські Новини
Немає підстав для затримання фігуранта справи "Роттердам+", - рішення Солом'янського райсуду

Немає підстав для затримання фігуранта справи "Роттердам+", - рішення Солом'янського райсуду

Солом'янський районний суд Києва, прийнявши до уваги аргументи захисту про безпідставність підозр, відмовився задовольнити вимогу Національного антикорупційного бюро і залишив на волі одного з співробітників ДТЕК, щодо якого НАБУ веде розслідування.

За словами адвоката співробітників ДТЕК Наталії Дригваль, таке рішення свідчить про те, що на поточному етапі суд не вважає підозри обґрунтованими, а надані стороною обвинувачення матеріали - достатніми. "Крім того, співробітник ДТЕК довів свою повну готовність до співпраці з органами досудового слідства для встановлення істини", - зазначила адвокат.

Нагадаємо, минулого тижня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозри 6 особам у справі "Роттердам +", включаючи двох співробітників компанії ДТЕК. Одразу після повідомлення про підозру співробітники перервали планову відпустку і повернулися в Україну. А вже на наступний день один із співробітників завчасно, раніше встановленого терміну, відвідав НАБУ для участі в процесуальних діях, дав вичерпні відповіді на запитання представників бюро.

Як повідомлялося, розслідування за формулою Роттердам+ триває більш як 2 роки, протягом яких не було пред'явлено жодних звинувачень. Проте після заяви тоді ще голови передвиборчого штабу "Слуги народу", а нині депутата Олександра Корнієнка про те, що у президента планують перезапуск всіх антикорупційних структур, САП і НАБУ активізувалися за масою розслідувань.
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