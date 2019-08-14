підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
  • Головна
  • Новини
  • Політика
  • Державні шахти додатково отримали 10 мільярдів гривень після введення формули "Роттердам+", - Волинець
14 серпня 2019, середа, 14:19 283
Політика 2019-08-14T15:30:02+03:00
Українські Новини
Державні шахти додатково отримали 10 мільярдів гривень після введення формули "Роттердам+", - Волинець

Державні шахти додатково отримали 10 мільярдів гривень після введення формули "Роттердам+", - Волинець

Михайло Волинець. Фото: unian.ua
Михайло Волинець. Фото: unian.ua

Державні шахти з моменту прийняття формули додатково отримали понад 10 млрд. грн., що дозволило сповільнити динаміку зростання заборгованості по зарплаті. Про це заявив Михайло Волинець, голова Незалежної профспілки гірників України.

"Державні шахти отримали 10 мільярдів гривень від підвищення ціни на вугілля, доводячи її поступово до європейського рівня цін. А приватні шахти вкладали інвестиції у розвиток вугільної галузі, свої шахти і нарощували видобуток вугілля", - зазначив він.

Нагадаємо, до введення формули "Роттердам+" ціна на державне вугілля складала 1000-1200 грн/тонна, що навіть не покривала собівартість його видобутку. Після введення формули "Роттердам+" Міністерство енергетики та вугільної промисловості України поступово почало підвищувати суттєво занижену ціну вугілля державних шахт до ринкового рівня. Однак через тривале недофінансування та відсутність інвестицій у модернізацію собівартість все одно зростала, що спричиняло нові соціальні вибухи шахтарів.

Як повідомлялося, гірники держшахт "Курахівська" та "Капітальна" страйкують, вимагаючи погасити заборгованість по зарплатах. 12 серпня до протестів приєдналися працівники шахти "Україна". Гірникам не виплатили зарплату за кілька місяців, зокрема з шахтарями "Курахівської" розрахувалися на 80% лише за травень, зарплату за червень і липень вони не отримали. Ситуація в шахтарському регіоні загострюється. 25 серпня гірники державних шахт планують організувати мітінги під Офісом Президента та Кабміном.
Архів
Новини
Питання Донбасу повинні вирішувати окремий парламентський комітет і спеціальний віце-прем'єр в уряді, - Пузанов 15:25
Зниження ціни газу для Луганської ТЕС збереже стабільне енергопостачання Луганській області, - директор енергопрограм Центру Разумкова 15:13
Кабмін знизив ціну на газ для Луганської ТЕС Ахметова 15:13
ФК "Динамо" (Київ) звільнив головного тренера Хацкевича 14:54
Разумков не дав Рабіновичу говорити російською в Раді 14:39
більше новин
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
На Донбасі знову страйкують шахтарі, - Волинець 15:46
Філатов заявляє, що не є підозрюваним у справі про продаж УМХ 16:39
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В Україну зі США прилетів "кошмар Порошенка" Сем Кислін, - ЗМІ 23:35
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
ЦВК зареєструвала перших 25 депутатів Ради: список 17:02
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok