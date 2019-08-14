Бойко зажадав терміново провести переговори щодо продовження контракту на транзит газу, який закінчується 31 грудня

"Контракт на транзит газу територією України закінчується 31 грудня – потрібно терміново провести переговори щодо його продовження". Про це Співголова партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко заявив в ефірі телеканалу "Інтер", інформує портал zagittya.com.ua.

"Контракт на транзит газу територією України закінчується 31 грудня, і якщо не буде нового контракту, то країна опиниться у дуже важкому становищі. Це стосується і фінансової складової, і енергетичної безпеки, і робочих місць. Тому ми наполягаємо на проведенні переговорів щодо продовження транзитного договору. У будь-якому випадку ми, як представники українського парламенту, вже провели перший раунд переговорів і бачимо, що розуміння з боку РФ є", – сказав політик.

Також, за його словами, управління українською газотранспортною системою міжнародним консорціумом забезпечить її потрібність.

"Ми бачимо, що модель, яка забезпечить потрібність нашої ГТС – це модель управління нею з боку міжнародного консорціуму. Це давня ідея, вона розглядалася кілька разів, була опрацьована, і її реалізація забезпечить збереження транзитного потенціалу нашої країни", – зазначив Юрій Бойко.