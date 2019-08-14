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14 серпня 2019, середа, 11:17 21 Документ
Силові структури 2019-08-14T15:00:03+03:00
Українські Новини
Вистачить усім: Нацполіція заперечує дефіцит електронних браслетів

Вистачить усім: Нацполіція заперечує дефіцит електронних браслетів

Електронний браслет. Фото: Медіапорт
Електронний браслет. Фото: Медіапорт

Національна поліція заявляє, що дефіциту електронних браслетів контролю немає.

Про це йдеться у відповіді Нацполиции на запит Українських Новин.

Відомство не відповів прямо на запитання, чи є недостача браслетів, але вказало, що станом на 12 серпня в наявності 194 комплекту даних пристроїв.

При цьому електронний моніторинг здійснює щодо 164 осіб.

Таким чином, в запасі для використання є 30 браслетів.

Як повідомляли Українські Новини, раніше правоохоронці повідомляли, що не змогли відразу знайти електронні браслети для голови Херсонської облради Владислава Мангера і колишнього керівника Державної фіскальної служби Мирослава Продана.

У листопаді 2017 року торги на закупівлю Національною поліцією 500 електронних браслетів та додаткового обладнання до них не відбулися у зв'язку з відхилення всіх тендерних пропозицій.

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