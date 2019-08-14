Кабміну потрібно прийняти постанову про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - голова Луганської ОДА

РФ заблокувала поставки вугілля на Луганську ТЕС, через що станція перейшла на спалювання газу. З огляду на те, що собівартість виробництва електроенергії на газу перевищує граничні ціни на електроенергію, Кабміну потрібно прийняти постанову про тимчасове зниження вартості газу для Луганської ТЕС до розблокування поставок. Інакше в регіоні можуть бути проблеми з енергопостачанням. Таку думку озвучив голова Луганської облдержадміністрації Віталій Комарницький, інформує портал unian.ua.

"Собівартість там 5,30 грн/кВт - якщо газ. Занадто висока. І потрібно знижувати вартість газу для станції. Моя думка, що Кабміну потрібно приймати постанову (про зниження ціни газу для Луганської ТЕС, - ред.). І знову ж таки - по вугіллю адже ніякого рішення немає, РФ заблокувала поставки антрациту, і вони поки не розблоковані - жодна тонна не зайшла. І питання залишається гострим. Це непопулярне рішення - компенсувати ТЕС ціну газу - але альтернативи йому немає", - зазначив Віталій Комарницький.

Голова ЛОДА підкреслив, що через дефіцит електроенергії в області можуть бути відключення електроенергії.

"У нас 40% споживаної електроенергії можемо отримати з енергосистеми, 60% недолік. І що? Відключення, перехід на альтернативні джерела - генератори. Ну, день-два соцоб'єктів так пропрацюють ... З 29 липня така складна ситуація, і що далі буде? Зараз дуже болісно все, і по вугіллю ось стоїть питання, сама ТЕС готова перейти на вугілля марки Г, так ми вугілля туди не можемо доставити - питання блокування залізниці", - пояснив керівник Луганської обласної державної адміністрації.

За його словами, адміністрація області вже направила відповідні листи-повідомлення про проблеми з енергозабезпеченням області в Кабмін.

"Ми вже всі листи відправили в КМУ. Володимир Гройсман знає, це не новина, всі владні органи в курсі. І РНБО теж знає про цю проблему", - зазначив Віталій Комарницький.

Як раніше повідомлялося, на думку президента Всеукраїнської енергетичної асамблеї, екс-міністра енергетики України Івана Плачкова, для стабільної роботи Луганської ТЕС потрібно знизити для неї ціну на газ, так як станція вимушено перейшла на цей вид палива через блокування поставок вугілля через Росію.

Вирішувати питання з загрозою відключення Луганській області від електроенергії повинна Рада національної безпеки і оборони, заявив перший заступник голови Всеукраїнської енергетичної асоціації України Юрій Саква.

Нагадаємо, Луганська ТЕС може отримувати вугілля залізницею лише з російської території, тому що під'їздів до електростанції по контрольованій українською владою території немає. ТЕС забезпечує електроенергією північ Луганської області, близько 1 млн споживачів. З 29 липня Луганська ТЕС перейшла на використання газу через відсутність запасів вугілля внаслідок введеного Росією обмеження на поставки вугілля в Україну.