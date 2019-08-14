підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 10:01 370
Політика 2019-08-14T11:15:02+03:00
Українські Новини
Траса Запоріжжя - Маріуполь буде готова в жовтні, - Голик

Траса Запоріжжя - Маріуполь буде готова в жовтні, - Голик

Керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик повідомив, що капітальний ремонт траси Запоріжжя - Маріуполь буде завершено в середині жовтня цього року.

"Дорогу життя", як її називають жителі Маріуполя, в рамках старої стратегії планували будувати 6 років. Почали в 2016-м, планували закінчити у 2022-му. Це довго. І неефективно. Замість того, щоб цю найважливішу для країни дорогу зробити відразу, її робили в годину по чайній ложці. В цей же час виділялися мільярди гривень на в сотні разів менше завантажені дороги і дороги нижчих категорій", - заявив Голик.

У липні на нараді у Президента, присвяченим дорожньої галузі, було прийнято рішення зробити цю дорогу за три місяці, тобто до середини жовтня.

"Коли ми про це публічно оголосили, багато хто вважав, що це неможливо. Але неможливо - це неможливо дивитися на той морок, який твориться з дорогами зараз. А зробити трасу всю за три місяці - дуже складно, але реально", - вважає Голик.

За його даними, вже дві компанії з чотирьох працюють на цій трасі 24 години на добу.

Більше новин про: Юрій Голик Маріуполь

Архів
Новини
Електронний браслет. Фото: Медіапорт
Вистачить усім: Нацполіція заперечує дефіцит електронних браслетів 11:17 Документ
Кабмін Гройсмана не буде звільняти Кличка за поданням Зеленського 11:01
Труба за липень отримав на 100 тисяч більше, ніж у червні 10:52
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok