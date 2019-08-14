У старому аеропорт Берліна хочуть відкрити бордель "швидкого обслуговування"

Берлінський аеропорт Темпельхоф, який припинив обслуговування авіарейсів в 2008 році і є місцем для організації публічних заходів, можливо, незабаром буде приймати чоловіків, охочих скористатися послугами повій в салоні власного автомобіля. Про це повідомляє BBC Україна.

З такою пропозицією виступив мер берлінського округу Мітте Стефан фон Дассель. Чиновник має намір боротися з проституцією на вулиці Курфюрстенштрассе. Вона вважається основним місцем проживання секс-робітниць в Берліні, чимось нагадуючи квартал червоних ліхтарів в Амстердамі.

"Місцеві жителі та представники бізнесу протягом багатьох років закликають заборонити вуличну проституцію", - йдеться в заяві мера округу.

Зазначається, що міський сенат відмовляється вводити обмеження на рід занять, оскільки побоюється погіршення загальної ситуації.

За словами мера, на Курфюрстенштрассе клієнти прагнуть отримати сексуальні послуги за такою низькою ціною, що повії змушені обслуговувати максимальну кількість людей, щоб отримати мінімальний дохід.



Також він зазначає, що більшість секс-працівниць - це емігрантки з Східної і Південно-Східної Європи.

Фон Дассель вважає, що заборона проституції на Курфюрстенштрассе та її перенесення в район колишнього аеропорту убезпечить секс-працівниць. Він пропонує побудувати там комплекс, який буде мати невеликі криті бокси, в які клієнти зможуть заїжджати в своїх автомобілях.



Однак не всі підтримують цю ідею.

Бокси для сексу вперше з'явилися в голландському Утрехті в середині 1980-х років, після чого вони почали відкриватися і в інших європейських містах.



Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати в Україні свій "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".