підписатися на розсилку
25.1 25.45
27.8 28.55
˟
14 серпня 2019, середа, 09:32 33
Європа 2019-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
У старому аеропорт Берліна хочуть відкрити бордель "швидкого обслуговування"

У старому аеропорт Берліна хочуть відкрити бордель "швидкого обслуговування"

Берлінський аеропорт Темпельхоф, який припинив обслуговування авіарейсів в 2008 році і є місцем для організації публічних заходів, можливо, незабаром буде приймати чоловіків, охочих скористатися послугами повій в салоні власного автомобіля. Про це повідомляє BBC Україна.

З такою пропозицією виступив мер берлінського округу Мітте Стефан фон Дассель. Чиновник має намір боротися з проституцією на вулиці Курфюрстенштрассе. Вона вважається основним місцем проживання секс-робітниць в Берліні, чимось нагадуючи квартал червоних ліхтарів в Амстердамі.

"Місцеві жителі та представники бізнесу протягом багатьох років закликають заборонити вуличну проституцію", - йдеться в заяві мера округу.

Зазначається, що міський сенат відмовляється вводити обмеження на рід занять, оскільки побоюється погіршення загальної ситуації.

За словами мера, на Курфюрстенштрассе клієнти прагнуть отримати сексуальні послуги за такою низькою ціною, що повії змушені обслуговувати максимальну кількість людей, щоб отримати мінімальний дохід.

Також він зазначає, що більшість секс-працівниць - це емігрантки з Східної і Південно-Східної Європи.

Фон Дассель вважає, що заборона проституції на Курфюрстенштрассе та її перенесення в район колишнього аеропорту убезпечить секс-працівниць. Він пропонує побудувати там комплекс, який буде мати невеликі криті бокси, в які клієнти зможуть заїжджати в своїх автомобілях.

Однак не всі підтримують цю ідею.

Бокси для сексу вперше з'явилися в голландському Утрехті в середині 1980-х років, після чого вони почали відкриватися і в інших європейських містах.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський хоче побудувати в Україні свій "Лас-Вегас", де будуть продавати "секс за гроші".

Більше новин про: Проституція Берлін

Архів
Новини
Електронний браслет. Фото: Медіапорт
Вистачить усім: Нацполіція заперечує дефіцит електронних браслетів 11:17 Документ
Кабмін Гройсмана не буде звільняти Кличка за поданням Зеленського 11:01
Труба за липень отримав на 100 тисяч більше, ніж у червні 10:52
Українська автокефальна православна церква припинила існування 10:39
Курс рубля в київських обмінниках підскочив 10:32
більше новин
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка 13:06
"Суддя-екзорцист" виганяла з підкинутих грошей "нечисту силу", але вони все одно продовжували з'являтися в переданих їй справах 11:49
Співробітники ДТЕК перервали відпустки і повернулися до Києва для участі в процесуальних діях НАБУ 14:17
Скріншот: youtube/euronews
У передмісті Афін не можуть загасити масштабну пожежу в лісі - евакуювали табір 13:00
більше новин
Суд відновив на посаді звільненого Трубою директора ТУ ДБР в Полтаві 14:28
В альтернативному "Марші" на День незалежності планують взяти участь 9 тис. осіб 13:03
"Справа-труба": Суд зобов'язав НАБУ відкрити справу проти Труби 10:03
Зеленський спростив отримання громадянства для однієї категорії росіян 13:51 Доповнено
Порошенка можуть допитати на детекторі брехні, - Труба 13:15
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok