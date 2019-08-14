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14 серпня 2019, середа, 09:01 371
Політика 2019-08-14T11:00:03+03:00
Українські Новини
"УС-ГРУП" просить у Зеленського захисту від рейдерського захоплення

"УС-ГРУП" просить у Зеленського захисту від рейдерського захоплення

Компанія "УС-ГРУП" звернулася до Офісу Президента України і Мін'юсту зі скаргою, в якій просить захистити її від рейдерського захоплення компанії, проведеного шляхом незаконної перереєстрації прав власності в єдиному держреєстрі.

У зверненні компанії повідомляється, що 18 липня була проведена незаконна зміна власника і керівника ТОВ "УС-ГРУП". Зміни в держреєстрі були зроблені зареєстрованим в Ірпені комунальним підприємством "Реєстрацiя плюс" (реєстратор Уляна Товкайло).

"УС-ГРУП" повідомляє, що ніяких дій з відчуження статутного капіталу ТОВ не проводилося і навіть таких намірів у керівництва компанії не було. Легітимний глава компанії Євген Белашев не складав повноваження, і жоден її керівник ніяких документів на цю тему не підписував.

"УС-ГРУП" заявила, що ніколи не мала справ з КП "Реєстрацiя плюс", здійснюючи подачу документів для держреєстрації за місцем свого знаходження - в Маріуполі. Спроби керівництва компанії зв'язатися з "Реєстрацiя плюс" після рейдерського захоплення виявилися невдалими, оскільки за місцем знаходження в Ірпені реєстратора просто немає.

"Ми звертаємося до Офісу Президента України та Міністерства юстиції не тільки з проханням відновити в правах законних власників ТОВ "УС-ГРУП", а й з тим, щоб припинити діяльність співучасників рейдерських схем з "Реєстрацiя плюс", які дискредитують українську владу і наносять іміджеву шкоду державі в очах інвесторів", - йдеться в заяві компанії, розміщеній на сторінці глави компанії в Фейсбуці.

Нагадаємо, 22 липня Президент України Володимир Зеленський видав указ "Про заходи з протидії рейдерству", яким зобов'язав Кабмін посилити захист держреєстрів і прав власників.

Підприємство "Укрсплав" засноване в 1997 році. Здійснює повний цикл переробки кольорових металів, є одним з найбільших українських експортерів. Офіс ТОВ "УС-ГРУП" знаходиться в Маріуполі.

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