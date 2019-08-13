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  • Нові локації для киян і туристів: Кличко показав будівництво сходів до Алеї художників і Володимирської гірки
13 серпня 2019, вівторок, 18:22 179
Політика 2019-08-13T20:00:02+03:00
Українські Новини
Нові локації для киян і туристів: Кличко показав будівництво сходів до Алеї художників і Володимирської гірки

Нові локації для киян і туристів: Кличко показав будівництво сходів до Алеї художників і Володимирської гірки

Мер Києва Віталій Кличко показав, як будують нову драбину від Андріївської церкви до Алеї художників парку "Володимирська гірка". Відповідні фото він опублікував на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, пише прес-служба.

"Ми продовжуємо робити наш Київ красивішим та комфортнішим! Облаштовуємо і привабливі локації для киян та туристів. Сьогодні тривають роботи з будівництва нових сходів від Андріївської церкви до Алеї художників і парку "Володимирська гірка". Вони стануть ще одним гарним місцем великого туристичного маршруту в історичному центрі столиці. Сходи будуть залізобетонні з накладками з деревини на сходинках, з підсвіткою на перилах", - зазначив Кличко у дописі.

Також, за словами мера, тривають роботи з реконструкції другої черги парку "Володимирська гірка". Там вже вимостили доріжки, встановили освітлення та систему відеоспостереження. Звели і дві нових альтанки, а ту, що була в парку, - реконструювали. Укріпили підпірними стінками і схили, на яких стоять альтанки.

"Обидві локації - нові сходи від Андріївської церкви та другу чергу "Володимирської гірки"- плануємо презентувати восени", - підкреслив Віталій Кличко.
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