Відключення електроенергії в шахті на Донбасі може призвести до екологічної катастрофи, але керівництво нічого не робить, - Корольчук

Одна з найбільших державних шахт України "Південнодонбаська №1" 15 серпня може бути повністю відключена від електроенергії, що спричинить за собою низку економічних, соціальних, а головне - екологічних проблем. Про це повідомляє на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook експерт Інституту енергетичних досліджень Юрій Корольчук.\r\nЗа його словами, найбільш можливий песимістичний алгоритм розвитку ситуації. "Після відключення електроенергії через пару годин шахта буде затоплена, а відновити її після такого - практично неможливо. Роботу втратить 2500 співробітників. Видобуток вугілля на цій шахті буде припинено назавжди. Через місяць шахтні води вийдуть на поверхню і отруять воду в колодязях і на сільськогосподарських землях", - пише Корольчук.\r\nНа думку експерта, головна проблема полягає в керівництві шахтного управління (директор шахти - Володимир Коломієць - ред), яке "самовпевнено чекає манни небесної і фактично виявляє злочинний намір, оскільки очікує, що шахту ніхто не відключить. Хоча на ділі її відключать, щоб там собі не думало керівництво, адже про це говорять вимоги законодавства".\r\nУ своєму пості Юрій Корольчук називає два виходи з ситуації, що склалася. Перший - отримання шахтою коштів від Міністерства енергетики та вугільної промисловості. Другий варіант - розірвати договір з нинішнім постачальником і укласти договір з ПОН (постачальник останньої надії), яким є компанія "Укренерго".\r\n"Більш того, це зробити настільки просто, що буває, здається, що керівники шахти не знають азів законодавства або не вміють навіть читати. Адже після розриву договору з постачальником, система автоматично зарахує шахту "Південнодонбаська №1" на поставку в ПОН. Звичайно, ціна електроенергії в ПОН більша, але чому керівники шахти "Південнодонбаської №1" свідомо доводять ситуацію до кризової - це мають розбиратися в Міненерго", - зазначає Корольчук.\r\nВарто зазначити, що шахта "Південнодонбаська №1" видобуває 10% всього вугілля державних шахт (460 тис. тонн). Ця шахта, а також шахта імені Сургая єдині є прибутковими. Решта 10 державних шахт об'єднання - збиткові. "Здавалося б, для чого різати курку, яка несе золоті яйця? Або таке безладне і безгосподарне ставлення керівників шахти до своїх працівників і майна?", - задається питанням експерт\r\nЯк стверджує Корольчук, про очікуваний колапс стало відомо з початку липня.\r\nЗокрема 30 липня енергопостачання шахти було частково обмежено через борг в 132 млн грн, Який накопичився в 2016-2018 роках. Згідно з умовами поставки електроенергії, компанія ТОВ "ЕК "Укренерговугілля", яка є постачальником для "Південнодонбаської №1", має відключити шахту. За словами експерта, про проблему шахти "Південнодонбаська №1" знали всі - міністр енергетики Ігор Насалик, глава РНБО Олександр Данилюк і новий глава Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко, але ніхто не зробив і кроку для вирішення ситуації\r\nЯк раніше повідомляли ЗМІ, голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець 8 липня повідомив про те, що Шахта "Південнодонбаська № 1" може повністю піти під воду.