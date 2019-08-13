Економічний радник Зеленського заявив, що в торгівлі з РФ потрібно враховувати політичні обмежувачі

Радник президента України, економіст Олег Устенко вважає, що російський ринок практично втрачений для України, що стосується російського імпорту - не все вирішується економічними факторами.

Про це він розповів в інтерв'ю "апостроф TV", коментуючи санкції щодо продукції з Російської Федерації, введені Кабінетом міністрів України в травня поточного року, пише LB.ua.

Нагадаємо, повна заборона на ввезення в Україну з Росії була введена для великого переліку товарів, включаючи сільськогосподарську продукцію, транспортні засоби, мінеральні добрива.

Устенко заявив, що в питанні імпорту російських товарів крім економічних, є і політичні обмежувачі.

"В економіці та економічній політиці все більш-менш зрозуміло. Але життя було б дивовижно просте, якби все вирішувалося так, як має вирішуватися в економіці. Є й політичні обмежувачі. Візьмемо, наприклад, санкції, які були введені з боку України. вони різні, але вони йшли як відповідь на ті санкції, які проти нас зробила Росія"(18 квітня 2019 року уряд Російської Федерації ввело нові економічні санкції проти України, - ред.), - сказав Олег Устенко.

Говорячи про санкції України щодо російських товарів, Устенко привів в приклад ринок мінеральних добрив.

На думку радника президента, обмеження, які були введені на поставки російських добрив, зіграло дві різні ролі для українського бізнесу.

"З одного боку це моментально почало стимулювати розвиток українського виробництва мінеральних добрив. Підприємства, які місяцями, якщо не роками, не працювали - раптом включилися на повну потужність, і почали виробляти добрива. Уявіть собі, що добрива потрібні постійно, і якщо ти ведеш аграрний бізнес, то ти маєш мати їх напоготові в будь-який момент, як тільки тобі скаже твій головний агроном, що вони повинні бути використані. І ось наші підприємства, які простоювали, почали працювати", - зазначив радник Зеленського.

Також, на думку Устенка, ціна, яку пропонують українські підприємства за свою продукцію, залишається вища, ніж за російські аналоги.

"Я просто хочу підтвердити, що не все вирішується в питаннях економіки, і те, що було б важливо вирішувати в рамках економіки - все це має велику кількість політичних обмежувачів. В цьому випадку Російська Федерація - це дуже такий конкретний приклад тих політичних обмежувачів, які мають бути накладені на економічну - начебто зовсім зрозумілу, і логічну, і легко прогнозовану - політику. Наші відносини, як мінімум, ускладнені, якщо хочете вже зовсім м'які терміни", - зазначив Устенко.

Устенко також заявив, що у виробництві мінеральних добрив представлені інтереси різних бізнесменів.

"Це не тільки заводи Дмитра Фірташа. У цьому бізнесі дуже багато працюють у виробництві добрив. І, загалом, не суть хто володіє цими підприємствами. Якраз суть в тому, що робити українським аграріям, і суть в тому, що підприємства почали працювати, що є додатковим імпульсом для збільшення зайнятості", - заявив радник Зеленського.

Раніше в інтерв'ю "Апостроф" економічний експерт Олексій Кущ заявив, що з усього пакета санкцій України щодо РФ єдиною чутливою ​​для російської економіки позицією є мінеральні добрива. На думку економіста, через абсолютно неефективну внутрішню політику зі створення квазігазового ринку всередині країни, коли ціни на газ для промисловості в Україні виявилися вищими, ніж в суміжних європейських країнах, хімічна промисловість виявилася практично повністю знищена.

Нагадаємо, що одне з основних хімічних підприємств України - Одеський припортовий завод (ОПЗ) - уклав нову угоду про переробку сировини за давальницькою схемою і почав роботу після багатомісячної перерви. За словами заступника голови ОПЗ Миколи Щурікова і заступник голови ФДМУ Євгена Асташева, безсумнівним позитивом роботи ОПЗ стане можливість продавати на українському ринку вітчизняні добрива, замість того щоб закуповувати імпортні.

Також раніше ЗМІ повідомляли, що внаслідок санкцій Кабінету міністрів України в Україні відновили виробництво заводи "Дніпроазот", Черкаський Азот, Рівнеазот, Сумихімпром, Дніпровський завод мінеральних добрив (ДЗМД) і Сєвєродонецький Азот.