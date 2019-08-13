Президент Асоціації енергетики України запропонував голові НАБУ задуматись над відставкою

Артем Ситник має піти у відставку, якщо виявиться, що "Роттердам+" не приносив збитків електроенергетичній галузі. Таку думку висловив президент АЕУ Олександр Трохимець в ефірі телеканалу 112.

"Я задав Ситнику питання: якщо виявиться, що "Роттердам+" насправді з юридичної точки зору, з правової не приносив збитку електроенергетичній системі, ви як правоохоронець готові піти у відставку? Він каже: це пропокативне питання. Я кажу: звичайно, це провокативне питання, тому що ви заявляєте, що на думку, там же прямо на слайдах у них, на сайті НАБУ написано, що на думку детективів НАБУ, було нанесено збитків державі 18 мільярдів гривень, з яких 14,3 отримала приватна компанія. Я думаю, що всі розуміють, що це за приватна компанія. Це вже звинувачення? Це вже до самого судового розгляду вони винесли вердикт? І справа в тому, що мені як юристу взагалі дико на це все дивитися і чути, коли намагаються просто інформаційно накачати інформаційний простір і створити громадську думку, вже заздалегідь винних людей чи винних якихось корпорацій. Це неправильно", - пояснив свою пропозицію Трохимець.

Президент Асоціації енергетики України переконаний, що НАБУ не має достатньої доказової бази в справі "Роттердам+", адже формула неодноразово успішно проходила спеціалізовані експертизи.

"В праві є поняття судових експертиз. І тільки судові експерти. Вона може бути технічною, економічною, товарознавчою. Різні є види експертиз, вони всі закріплені у відповідній інструкції. І тільки ці експерти мають право зробити відповідну судову експертизу і дати свій висновок. Ми чули і читали в ЗМІ, що за попередні роки були проведені судово-економічні експертизи щодо формули "Роттердам+", і не було знайдено порушень у прийнятті рішення. Це саме і підтверджується судовими рішеннями адміністративного суду. Тому що адміністративний суд розглядає скарги щодо прийнятого органом державної влади рішення в двох аспектах. Перше – це суть самого рішення, чи вони було правильно прийнято з економічної точки зору, з правової точки зору. Саме наповнення. І друге – це з точки зору порядку його прийняття. Тому що такі рішення мають регуляторний характер, і там є певний порядок прийняття, це публічні обговорення. І, зокрема, по "Роттердам+" були публічні обговорення. Тобто, проект постанови цей знаходився 30 днів у вільному доступі. Всі учасники ринку, в тому числі і споживачі могли вийти і надати там свої пропозиції чи зауваження. Але цього зроблено не було. І потім раптом з'явилися такі активісти, як Герус, Лещенко, Соболєв, які почали наживатися просто на цій темі", - підкреслив він.

Як повідомлялося, 8 серпня 2019 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП за оперативної підтримки СБУ повідомили шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули "Роттердам+", про підозру у вчиненні дій, в результаті яких споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

На початку вересня 2018 року Європейська асоціація вугілля та лігніту (EURACOAL) повідомила, що вважає визначення індикативної ціни енергетичного вугілля на підставі середньої ринкової ціни вугілля на європейському ринку (індекс АРІ2 в нідерландському порті Роттердам) найкращим індикатором ціни на вугілля для України.