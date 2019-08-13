НАБУ два роки шукало в Україні вугілля з Роттердама, яке не повинні звідти завозити, - Сазонов

Детективи НАБУ, що ведуть справу "Роттердам+", не розуміють різниці між фактичним імпортом вугілля і ціновим індексом. Про це написав політолог Кирило Сазонов у блозі для інтернет-видання Site.ua.

"Детективи НАБУ і прокурори САП встановили відсутність документального підтвердження того, що енергетичне вугілля на українські ТЕС дійсно доставляли з Роттердама морським шляхом!!! Про це на повному серйозі пише прес-служба Національного антикорупційного бюро України... Два з половиною роки роботи, мільйони бюджетних грошей на оплату натовпу детективів і прокурорів і такий жалюгідний висновок – "вугілля в Україну їхало не з Роттердама". Звичайно, вугілля не їхало з Роттердама морем. Як і сир адигейський, який "розумники" з НАБУ купують в супермаркеті, не їде в Україну з Адигєї на ослах. І болгарський перець на ринку не з Болгарії на возі, а з сусіднього агрогосподарства. Прекрасний привід заарештувати нещасних фермерів, сироварів і торговців "несправжніми" продуктами, доставленими "неправильними" шляхами...", - написав Сазонов.

Експерт висловив здивування, що детективи НАБУ вважають, що вугілля має поставлятися в Україну з Роттердама, адже в самій методиці формування оптової ціни на електроенергію, названої згодом "Роттердам+", немає згадок про те, що він повинен ввозитися з цього міста.

"В самій методиці ніяких згадок про необхідність доставки вугілля з Роттердама немає. Є тільки методологічний посил про те, що за основу розрахунку вугільної складової в ціні електроенергії приймається середня ціна на європейському ринку за 12 місяців (виходячи з індексу API2 на умовах CIF). Ще раз – API2 це не роттердамська шахта, з якої можна возити вугілля, а найбільший вугільний ціновий індекс Європи", - пояснив Сазонов.

Політолог також нагадав, що обґрунтованість даної методики ціноутворення на енергетичне вугілля підтвердили три українські та чотири міжнародні експертизи.

Нагадаємо, 8 серпня НАБУ повідомило, що детективи бюро не знайшли документального підтвердження того, що вугілля в Україну за формулою "Роттердам +" потрапляло морем з Роттердама в заявлених обсягах, внаслідок чого промислові споживачі, бюджетна сфера, підприємці та інші без підстави переплатили за електроенергію мінімум 18,87 млрд грн.

Раніше член наглядової ради Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук заявив, що справа "Роттердам +" свідчить про некомпетентність та політичну заангажованість НАБУ, оскільки застосована у формулі методика імпортного паритету використовується в більшості країн Європи та доцільність та економічна обгрунтованість її використання в Україні не викликає сумнівів.