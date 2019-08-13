СБУ затримала пенсіонера, який передавав розвіддані співробітнику Генконсульства Росії у Львові

Служба безпеки України затримала пенсіонера - голову громадської організації за підозрою в передачі розвідданих співробітникові Генерального консульства Росії у Львові.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"Контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації. Зібрані дані зловмисник передавав російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові", - сказано в ньому.\r\nОперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ в 2014 році.\r\nЗа завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи Збройних сил України, спеціальні і правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів в західному регіоні країни.\r\nЗатриманому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.\r\nМатеріали справи направлені в суд.\r\nЗа діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосило дипломата-шпигуна "persona non grata".\r\nВін вже залишив територію України.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, правоохоронці підозрюють співробітника Управління Служби безпеки України в Одеській області та 3 прикордонників Маріупольського загону в передачі секретної інформації ФСБ Росії.Раніше СБУ затримала підозрюваного в шпигунстві для Росії співробітника Міноборони.