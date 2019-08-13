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13 серпня 2019, вівторок, 14:08 60
Силові структури 2019-08-13T17:00:04+03:00
Українські Новини
СБУ затримала пенсіонера, який передавав розвіддані співробітнику Генконсульства Росії у Львові

СБУ затримала пенсіонера, який передавав розвіддані співробітнику Генконсульства Росії у Львові

СБУ. Фото: Finclub.net
СБУ. Фото: Finclub.net

Служба безпеки України затримала пенсіонера - голову громадської організації за підозрою в передачі розвідданих співробітникові Генерального консульства Росії у Львові.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Контррозвідники Служби безпеки України викрили місцевого жителя, який виконував розвідзавдання спецслужб Російської Федерації. Зібрані дані зловмисник передавав російському розвіднику, який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові", - сказано в ньому.

Оперативники СБУ встановили, що військовий пенсіонер, керівник однієї з громадських організацій, був завербований спецслужбами РФ в 2014 році.

За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи Збройних сил України, спеціальні і правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів в західному регіоні країни.

Затриманому повідомлено про підозру у ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Матеріали справи направлені в суд.

За діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосило дипломата-шпигуна "persona non grata".

Він вже залишив територію України.

Як повідомляли Українські Новини, правоохоронці підозрюють співробітника Управління Служби безпеки України в Одеській області та 3 прикордонників Маріупольського загону в передачі секретної інформації ФСБ Росії.

Раніше СБУ затримала підозрюваного в шпигунстві для Росії співробітника Міноборони.

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