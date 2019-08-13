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13 серпня 2019, вівторок, 13:09 10 Думка
Верховна Рада і партії 2019-08-13T13:45:01+03:00
Українські Новини
Ігор Попов: Є пропозиції до Закону про правила роботи ЗМІ в умовах гібридної війни на Донбасі

Ігор Попов: Є пропозиції до Закону про правила роботи ЗМІ в умовах гібридної війни на Донбасі

Народний депутат 8 скликання Ігор Попов на персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поділився думкою щодо пропозиції одного з депутатів-мажоритарників від "Слуги народу" Сергія Швеця про ймовірну розробку Закону про правила роботи ЗМІ в умовах гібридної війни на Донбасі.

"Представник президентської команди пропонує запровадження "певних рамок для журналістів, щоби не називали біле зеленим, а коричневе квадратним".

Свого часу О.Бендер написав подібну інструкцію для ЗМІ - "Торжественный комплект незаменимое пособие для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей".

Пропоную сформувати актуальний глосарій новоязу, до прикладу:

  1. "Міністр-технократ" - призначений за квотою олігархів посадовець, нести відповідальність за дії якого правляча партія не збирається.
  2. "Зняти депутатську недоторканість" - дозволити офіційно прослуховувати парламентарів, щоб посадити їх на гачок лояльності.
  3. "Негайно запровадити кримінальну відповідальність за незаконне збагачення" - посадити на гачок усіх мільйон декларантів для вибіркового переслідування. Тих, хто не займається корупцією, можна буде лякати тюрмою за помилки в деклараціях.
  4. "Перезавантажити незалежні антикорупційні органи" - замінити чужих кадрів на своїх, бо чужим не можна доручити делікатні питання смикання за гачок.

Які є ще пропозиції?", - резюмував свій допис Ігор Попов.

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