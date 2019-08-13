Формула "Роттердам+" дозволила подолати кризу в енергетиці, - Волинець

Запровадження формули "Роттердам+" дозволило подолати кризу в енергетиці, нинішні дії НАБУ щодо неї – це штучний інформаційний привід. Таку думку висловив Голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець.

Лідер профспілки гірників нагадав про складну ситуацію в енергетиці у 2014-2016 роках, коли Україна змушена була через агресію Росії імпортувати вугілля за високою ціною, в той час як ціна на вугілля з українських шахт була занижена в кілька разів, що загрожувало знищенням галузі. Тоді введення формули "Роттердам+" дозволило не тільки врятувати вугільну галузь, а й забезпечити вітчизняні ТЕС вугіллям.

"Стало питання про те, що коли держава перестала фінансувати вугільну галузь з державного бюджету, і коли ціна занижена, то вугільна галузь або мала вмерти, бути знищеною, а це фундамент енергетики і всієї промисловості. В такому випадку мали зупинитися теплові електростанції. Або ми мали заплатити дуже велику ціну відразу за енергоносії, за електроенергію і т.д. Тоді і постало питання впорядкувати ціни і довести їх до ринкового рівня. Була використала формула AРI-2, тобто формування ціни на європейському ринку", - заявив Волинець.

На його думку, нині НАБУ використовує справу щодо "Роттердам+" виключно для штучного створення інформаційного приводу та власного піару, адже на цій темі дуже легко спекулювати. Та прогнозує, що справа не матиме судової перспективи, і невдовзі правоохоронці спустять її "на гальмах" та знайдуть інші гучні теми.

"В країні складна ситуація. Можна підкинути тему, як в даному випадку "Роттердам+". Поспекулювати на цьому в інформаційному полі. Потім забудеться. А ви ж бачите, і затримання відбулися, і підозри висунуті, і вручені підозри декому. Це все завершиться нічим. Потім придумають іншу тему, будуть про це говорити", - вважає Волинець.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру шести особам у так званій справі "Ротердам+".

Формульний підхід до розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула "Роттердам+") було запроваджено постановою Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 3 березня 2016 року. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.