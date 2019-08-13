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  • Львівська міськрада вимагає від ФК "Карпати" розслідувати трансляцію російської пісні на футбольному матчі у Львові
13 серпня 2019, вівторок, 11:15 40
Спорт 2019-08-13T13:45:03+03:00
Українські Новини
Львівська міськрада вимагає від ФК "Карпати" розслідувати трансляцію російської пісні на футбольному матчі у Л

Львівська міськрада вимагає від ФК "Карпати" розслідувати трансляцію російської пісні на футбольному матчі у Львові

Львівська міськрада вимагає від футбольного клубу "Карпати" (Львів) розслідувати трансляцію російської пісні на футбольному матчі Чемпіонату України між командами "Карпати" – "Маріуполь" у Львові. Про це йдеться в повідомленні міськради, передають Українські Новини.

"Мерія направила звернення виконавчого директора КФ "Карпати" Ростиславу Ящишину через нагоди, коли перед футбольним матчем на стадіоні "Україна" у Львові звучала музика російських виконавців", - йдеться в повідомленні.

Відповідний лист було направлено управлінням культури Львівської міської ради.

Перед початком матчу "Карпати" – "Маріуполь" на стадіоні відтворювалася запис пісні Moscow Never Sleeps, виконавцями якої є російські музиканти Timati і DJ Smash.

"Вважаємо неприпустимими подібні інциденти. Тому звертаємося до Вас з проханням провести службове розслідування цього інциденту ", - йдеться у зверненні.

ФК "Карпати" поки не відреагував на звернення міськради.

Як повідомляли "Українські Новини", у червні Національна гвардія почала службове розслідування за фактом виконання пісні "Офіцери" російського співака Олега Газманова на випускному Національної академії Нацгвардії в Харкові.
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