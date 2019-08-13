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13 серпня 2019, вівторок, 10:52 22
Президент 2019-08-13T12:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський змінив склад комісії з громадянства, помилування і нагород

Зеленський змінив склад комісії з громадянства, помилування і нагород

Володимир Зеленський. Фото:
Володимир Зеленський. Фото: "Главком"

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад комісії з громадянства на чолі з керівником апарату Офісу президента Олексієм Дніпровим.

Про це йдеться в указі Президента №593 від 12 серпня, передають Українські Новини.

Зеленський також призначив заступником керівника департаменту з питань громадянства, помилування і держнагород, керівника управління з питань громадянства Офісу президента Максима Моїсеєва заступником голови комісії, а головного консультанта управління з питань громадянства Світлану Дибу - секретарем комісії.

До складу також увійшли перший заступник глави Служби безпеки України Руслан Баранецький, радник міністра оборони Ольга Башей, завідувач відділу етнополітології інституту НАН Віктор Войналович, держсекретар Міністерства внутрішніх справ Андрій Заяць, начальник управління прикордонного контролю Юрій Лисюк, перший заступник голови Державної прикордонної служби Наталія Науменко, керівник громадської організації "Громадянський-військовий альянс Обухівщини "Союз вільних духом" Ігор Оваденко, перший заступник міністра оборони Іван Руснак, перший заступник міністра юстиції Олена Сукманова і держсекретар Міністерства внутрішніх справ Олексій Тахтай.

Як повідомляли Українські Новини, екс-Президент Петро Порошенко удвічі збільшив витрати на ордени і медалі в 2018 році і помилував 13 українців.

Крім того, громадянство України в 2018 припинили в 6 разів більше осіб, ніж отримали.

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