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13 серпня 2019, вівторок, 10:51 19
Політика 2019-08-13T13:45:03+03:00
Українські Новини
Бойко готовий підтримати ініціативи влади з відновлення миру, але поки не бачить цих ініціатив

Бойко готовий підтримати ініціативи влади з відновлення миру, але поки не бачить цих ініціатив

"Ми готові підтримати ініціативи влади, спрямовані на вирішення проблем, що стоять перед країною, проте поки не бачимо кроків в цьому напрямку". Про це засновник Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко заявив на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на запитання щодо можливості підтримки партії влади, інформує портал zagittya.com.ua.

Він підкреслив, що найголовніше на сьогодні - це добитися повернення миру в Україну.

"Якщо ми побачимо, що робляться конкретні кроки щодо врегулювання конфлікту на сході країни, то ми будемо партнерами в цьому процесі. І, безумовно, підтримаємо будь-які мирні ініціативи, які дозволять виконати обіцянку, дану нами виборцям - закінчити війну. Цього вимагає весь народ України", - сказав політик.

"Однак ми поки не бачимо реальних кроків з боку нової влади щодо вирішення ключових проблем, що стоять перед країною", - зазначив Юрій Бойко.

Нагадаємо, раніше в Опозиційній платформі - За життя назвали першочергові завдання Верховної Ради нового скликання. Це, в тому числі, прийняття законів, які негайно забезпечать мирне врегулювання конфлікту в Донбасі, формування коаліції та уряду, зниження тарифів і припинення тарифного геноциду, забезпечення контрольних функцій опозиції в парламенті шляхом прийняття закону про опозицію.

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