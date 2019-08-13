США зробили жорсткішими правила отримання грін-карт

Згідно з новими правилами отримання грін-карт в США, Служба громадянства та імміграції має право відмовляти іммігрантам, які користуються програмою медичного страхування Medicaid, продовольчими талонами, ваучерами на нерухомість та іншими видами соціальної допомоги. Це одна з найжорсткіших заходів, яку ввела адміністрація президента Дональда Трампа з метою обмеження легальної імміграції в імміграційної реформи у США, повідомляє The Voice of America.

“Тепер співробітники Служби громадянства та імміграції при розгляді заявок на надання законного статусу в США будуть враховувати програми соціальної допомоги поряд з іншими факторами – такими, як освіта, сімейний дохід та стан здоров'я", - йдеться у повідомленні.

Правила набудуть чинності в середині жовтня. Вони не поширюються на американських громадян, навіть у випадку, якщо серед їхніх родичів є іммігранти, щодо яких діють ці вимоги.

Захисники прав мігрантів хвилюються, що за нових правил іммігранти боятимуться звертатися за допомогою, а імміграційні органи зможуть частіше відмовляти у наданні легального статусу.

В середньому, в міграційні служби США щорічно надходить близько 544 тис. заявок на отримання грін-карти.

Нагадаємо, Трамп кілька разів закликав скасувати лотерею Green Card.

У січні 2017 Трамп призупинив прийом біженців, щоб не допустити в США "радикальних мусульманських терористів".