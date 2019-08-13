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13 серпня 2019, вівторок, 10:38 273
Верховна Рада і партії 2019-08-13T11:30:02+03:00
Українські Новини
Зростання добробуту українців напряму залежить від відновлення миру і ринків збуту, - Льовочкін

Зростання добробуту українців напряму залежить від відновлення миру і ринків збуту, - Льовочкін

Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org
Сергій Льовочкін. Фото: lovochkin.org

Подолання загальної бідності має стати ключовим завданням нового уряду, який буде призначений у вересні. Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - "За життя" Сергій Льовочкін, коментуючи інформацію Пенсійного фонду про те, що 70,4% пенсіонерів отримують допомогу до 3 тисяч гривень, повідомляє офіційний сайт Льовочкіна.

"Три тисячі гривень сьогодні – це навіть нижче рівня фактичного прожиткового мінімуму за даними Мінсоцполітики (3181 грн в цінах червня 2019 року – для непрацездатних осіб. – Ред.). Понад 70% українських пенсіонерів – 7,98 мільйона – отримують менше, причому 4,84 мільйона з них отримують менше 2 тисяч гривень. Це і є загальна бідність, з якою необхідно боротися новому уряду", – заявив Сергій Льовочкін.

При цьому політик підкреслив, що простим збільшенням трансферу з держбюджету проблему не вирішиш, оскільки вже зараз бюджетні кошти в доходах Пенсійного фонду становлять 181,7 млрд грн або 43,5%.

"Єдиний вихід – в значному збільшенні реальних доходів населення та кількості робочих місць, тобто – в різкому нарощуванні темпів зростання економіки через залучення інвестицій. Зараз в партії влади іноді звучать висловлювання на підтримку такого курсу, але у неї немає цілісної програми. Така програма, що включає відновлення миру та ринків збуту, є тільки у Опозиційної платформи - "За життя". Ми готові запропонувати її для прийняття парламентом і разом працювати над реалізацією, незважаючи на те, хто є владою, а хто – опозицією", – підсумував Сергій Льовочкін.

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