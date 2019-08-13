У Києві патрульні зняли з баштового крану двох відеоблогерів

В гонитві за лайками сучасна молодь часом йде на необдумані вчинки. Так сталося в Києві в Дніпровському районі, де двоє хлопців залізли на верхівку баштового крана, яка знаходиться на висоті в 30 поверхів. На землю хлопці спустилися лише під тиском поліції. Про це повідомляє "Інформатор".

Відзначається, що два руфера початківці вирішили підкорити висоту крана на бульв. Ярослава Гашека, 24. Їх помітив охоронець території будівництва і звернувся до поліцейських, які патрулювали територію неподалік. По приїзду поліції двоє хлопців вже були на висоті в 30 поверхів. Перші прохання спуститися вниз вони проігнорували і патрульні прийняли рішення викликати на місце рятувальників.

Коли один з поліцейських почав підніматися вгору, то початківці відеоблогери погодилися, що на сьогодні гострих відчуттів достатньо і спустилися самі. У них перевірили документи і обидва хлопця виявилися повнолітніми. Вони сказали, що метою підкорення крана була зйомка красивого відео. З ними провели виховну бесіду і попросили надалі не хвилювати охорону і правоохоронців.



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