У платформі Бойка "опозиційність" партії Порошенка назвали "маніпуляціями заради парламентських посад"

Ігри Порошенко в "опозицію" – це маніпуляція заради парламентських посад.

Про це йдеться в заяві ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ

Зокрема, зазначається, що нещодавно партія екс-президента Порошенка "Європейська Солідарність" звернулася до партій "Батьківщина" і "Голос" із закликом узгодити позиції щодо представництва фракцій у керівництві Верховної Ради і парламентських комітетах.

"У такий нехитрий спосіб політичний труп БПП намагається "зобразити" нову опозицію і вийти з ізоляції. Так екс-президент Порошенко і його поплічники намагаються перекласти на колег по парламенту відповідальність за злочини минулого режиму.

На президентських і парламентських виборах колишній президент Порошенко буквально заливав брудом своїх опонентів Тимошенко і Вакарчука. Проти їхніх політичних сил Порошенко і його оточення вели цілеспрямовану кампанію з дискредитації.

Але сьогодні партія Порошенка раптом захотіла координувати свої зусилля з "ненависними" конкурентами.

Причини цього політичного трюку зрозумілі. Це спроба зобразити появу в парламенті "нової опозиції", під чуйним керівництвом Порошенка.

Зрозуміло, що ніякою опозицією до нинішньої влади такий конгломерат бути не зможе. Як і "Зе", ці політичні сили є прихильниками інтеграції в НАТО, виступають за вільний продаж землі і виконання вимог МВФ.

Тому це чисто "торговий" трюк Порошенка, який розраховує за допомогою депутатських мандатів "Батьківщини" і "Голосу" кількісно випередити єдину справжню опозицію до минулої і нинішньої влади – ОПОЗИЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ – ЗА ЖИТТЯ.

Проголосивши себе "парламентською опозицією", Порошенко хоче виторгувати у нової влади для себе і свого оточення якомога більше посад у керівництві парламенту і парламентських комітетів.

Саме тому зараз "Європейська Солідарність" влаштовує пафосний фарс з висуванням на посаду Голови парламентського Комітету з питань національної безпеки і оборони бойового генерала. Хоча п'ять років правління Порошенка цим комітетом успішно "завідував" злодюжка від "Народного фронту" Сергій Пашинський, який вибудовував корупційні схеми на українській оборонці.

Крім того, Порошенко і його поплічники по партії більше за все бояться, що їм доведеться відповідати за злочини минулого режиму. Втягуючи інші політичні сили у свою "корупційну опозицію", вони прагнуть перекласти на них частину клопотів зі свого політичного захисту від кримінальних переслідувань. А відповідати доведеться за багато що.

Порошенку і його спільникам по партії доведеться покаятися перед народом України за п'ятирічку тотальної корупції і розкрадання на оборонних замовленнях, за тарифний геноцид і наступ на соціальні права, за обмеження свободи слова і тиск на ЗМІ. Потрібно буде пояснити, як з'явилися "Роттердам+", куди поділися державні гроші, виділені на будівництво "вала Яценюка". Доведеться довго давати пояснення щодо розкрадань на державних підприємствах: "Укроборонпромі", "Укразалізниці", і це найбільше має сьогодні турбувати екс-президента і його оточення. А іншим політичним партіям варто ще раз подумати, перш ніж вступати в будь-які політичні альянси з політичної "групою" Порошенка. Адже опозицією до курсу "Зе-влади" вони все одно не зможуть стати.

Для кожного українського громадянина очевидно, що єдиною справжньою опозицією до минулого і нинішнього державного курсу є ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ.

Тільки ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ послідовно виступає проти вступу України в НАТО, за реалізацію позаблокової політики і нейтральний статус для України. За розвиток національної економіки, підтримку національного товаровиробника і проти продажу землі та диктатури МВФ. За припинення тарифного геноциду, зниження комунальних тарифів і підвищення зарплат та пенсій, проти руйнування вітчизняної медицини і освіти. Тільки ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ може стати дієвою опозицією до нинішнього курсу в парламенті і захищати інтереси простих українських громадян", - сказано в заяві платформи Бойка.