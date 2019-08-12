СБУ затримала злочинне угруповання, яким керував "злодій в законі"

Служба безпеки України затримала 4 підозрюваних в організації організованого злочинного угруповання під контролем "кримінальних авторитетів" у Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.\r\nПро це сказано в повідомленнях прес-служби СБУ та Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nПравоохоронці встановили, що угруповання очолював "злодій у законі" на прізвисько "Шарик", якому допомагали кримінальні авторитети "Сенька Самарський", "Гілані Сідий", "Паата Принц", "Полікарп", "Льора Сумський", "Неділя", які координували діяльність кримінальних груп у Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.\r\n"Зловмисники через розгалужену мережу так званих "смотрящих" налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів і рекету представників бізнесу", - сказано в повідомленні СБУ.\r\nЗа даними СБУ, зловмисники також збирали гроші із засуджених з 4 виправних колоній та слідчого ізолятора в Херсонській області.\r\nДо учасників угруповання надходили "відсотки", зокрема, від збуту наркотиків у місцях позбавлення волі та вимагання грошей із родичів ув'язнених.\r\nЧастину одержаних коштів підозрювані перераховували в так званий "общак", який зберігався на рахунках, оформлених на контрольованих підставних осіб.\r\nРозмір прибутку, за попередніми оцінками, тільки однієї регіональної ланки злочинної організації становив майже 23 млн гривень.\r\n4 фігурантам провадження оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2. ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.\r\nТривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної організації.\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, поліція Києва затримала і видворила з України "злодія в законі" Нукрі Гальського.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція повторно затримала кримінального авторитета "Тенго Гальського" в Києві, якого на Івано-Франківщині затримали в січні.\r\nТакож з України депортували грузинського кримінального авторитета "Нукрі Гальського".