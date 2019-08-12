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12 серпня 2019, понеділок, 19:02 22
Силові структури 2019-08-12T21:30:03+03:00
Українські Новини
СБУ затримала злочинне угруповання, яким керував "злодій в законі"

СБУ затримала злочинне угруповання, яким керував "злодій в законі"

Затримання злочинного угруповання на півдні. Фото: СБУ
Затримання злочинного угруповання на півдні. Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала 4 підозрюваних в організації організованого злочинного угруповання під контролем "кримінальних авторитетів" у Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.

Про це сказано в повідомленнях прес-служби СБУ та Національної поліції, передають Українські Новини.

Правоохоронці встановили, що угруповання очолював "злодій у законі" на прізвисько "Шарик", якому допомагали кримінальні авторитети "Сенька Самарський", "Гілані Сідий", "Паата Принц", "Полікарп", "Льора Сумський", "Неділя", які координували діяльність кримінальних груп у Херсонській, Одеській та Запорізькій областях.

"Зловмисники через розгалужену мережу так званих "смотрящих" налагодили збір грошей, отриманих від наркоторгівлі, розбоїв, грабежів, шахрайських схем, викрадень автомобілів і рекету представників бізнесу", - сказано в повідомленні СБУ.

За даними СБУ, зловмисники також збирали гроші із засуджених з 4 виправних колоній та слідчого ізолятора в Херсонській області.

До учасників угруповання надходили "відсотки", зокрема, від збуту наркотиків у місцях позбавлення волі та вимагання грошей із родичів ув'язнених.

Частину одержаних коштів підозрювані перераховували в так званий "общак", який зберігався на рахунках, оформлених на контрольованих підставних осіб.

Розмір прибутку, за попередніми оцінками, тільки однієї регіональної ланки злочинної організації становив майже 23 млн гривень.

4 фігурантам провадження оголошено про підозру у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2. ст. 189 (вимагання) і ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших учасників злочинної організації.

Як повідомляли Українськi Новини, поліція Києва затримала і видворила з України "злодія в законі" Нукрі Гальського.

Як повідомляли Українські Новини, поліція повторно затримала кримінального авторитета "Тенго Гальського" в Києві, якого на Івано-Франківщині затримали в січні.

Також з України депортували грузинського кримінального авторитета "Нукрі Гальського".

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