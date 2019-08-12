Трохимець спростовує збитки від "Роттердам+"

Від запровадження формули "Роттердам+" жодних збитків для держави не було, формула забезпечила встановлення об'єктивної ціни на енерговугілля. Про це написав президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець на своїй сторінці в Facebook, коментуючи інформацію НАБУ щодо нібито нанесених збитків державі після запровадження формули "Роттердам+" у розмірі 18,87 млрд грн, 14,3 млрд з яких дістались ДТЕК.



"Роттердам+", як зазначили самі ж детективи НАБУ, є прогнозною ціною. Тобто орієнтиром, або верхньою межею. В сьогоднішній моделі ринку це називається "price cap". ТЕС у попередній моделі ринку працювали за так званими "ціновими заявками" - приблизно те ж саме, що сьогодні відбувається на ринку на добу наперед чи внутрішньодобовому ринку. Тобто за моделлю аукціонів - давали завжди нижчу ціну. Інакше б жодна ТЕС не змогла б продати електроенергію в Оптовий ринок. Фактичний тариф ГК ТЕС був завжди нижчий індикативу по "Роттердам+". В деякі періоди нижче аж на третину", - написав Трохимець.



Енергоексперт підкреслив, що ціна по методиці "Роттердам+" формувалась методолгічно та прозоро - як середня за 12 місяців у вугільному хабі Амстердам-Роттердам-Антверпен. Саме такий підхід забезпечував встановлення справедливої ціни на вугілля та згладжував надмірні цінові коливання.



"Навіть ця індикативна ціна формувалась як середня у вугільному хабі ARA (порти Амстердам-Роттердам-Антверпен) . Його індекс API2 є визначальним в Європі. Це забезпечувало максимальну об'єктивність і незалежність ціни вугілля від чиновницького втручання", - зазначив Трохимець.



За інформацією експерта, якщо б зараз діяла формула "Роттердам+", то ціна вугілля за формулою складала б 1 700 грн/т. При цьому державні шахти нині продають вугілля за 2 500-2 600 грн/т, витрачаючи на його видобуток 3 700 грн/т. "Тобто ми з вами, платники податків, дотуємо спочатку видобуток вугілля на державних шахтах, а потім ще дотуємо його спалювання на державних ТЕС. І тут, на думку правоохоронців збитків державі нема. А в "Роттердамі+", який давав найнижчу ціну на вугілля, є", - пояснив Трохимець.



Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокімова та повідомили про підозру шести особам у так званій справі "Ротердам+".



Формульний підхід до розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому як формула "Роттердам+") було запроваджено постановою Національної комісії, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), 3 березня 2016 року. Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хабу ARA (Амстердам-Роттердам- Антверпен). З 1 липня 2019 у зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам +" припинилась.