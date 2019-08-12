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  • Сергій Томіленко: говорити про утиски свободи слова можуть журналісти "Прямого", а не діти Порошенка і власники каналу
12 серпня 2019, понеділок, 14:36 10
ЗМІ 2019-08-12T16:30:03+03:00
Українські Новини
Сергій Томіленко: говорити про утиски свободи слова можуть журналісти "Прямого", а не діти Порошенка і власник

Сергій Томіленко: говорити про утиски свободи слова можуть журналісти "Прямого", а не діти Порошенка і власники каналу

Сергій Томіленко. Фото: facebook/sergiy.tomilenko
Сергій Томіленко. Фото: facebook/sergiy.tomilenko

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко вважає, що про утиски свободи слова можуть журналісти телеканалу "Прямого", а не власники каналу і діти Порошенка, які сьогодні прийшли на мітинг.

Сьогодні діти Петра Порошенка прийшли під ДБР із плакатами на захист свободи слова.

Вони могли вийти з чесними і зрозумілими закликами - "Не чіпайте нашого батька!" Але...Хтось вирішив, що діти можуть показати яскраву політичну виставу про "утиски свободи слова".

Так, в Україні дуже багато загроз свободі слова та правам журналістів. Це і постійні фізичні атаки та системна безкарність за напади на журналістів, цькування "не таких" журналістів політиками і посадовцями, масштабний онлайн-булінг. Контроль більшості медіа власниками, які розглядають ЗМІ насамперед як засоби політичного впливу.

Але донедавна в авангарді тих, хто створював проблеми для журналістів та для свободи слова був саме Петро Олексійович Порошенко та його команда. І жодних "дитячих" протестів це не викликало.

Телеканал "Прямий" має право на захист. Але говорити про утиски і перешкоджання діяльності мають насамперед говорити менеджмент і співробітники телеканалу. Не діти політиків чи власників. А журналісти!

Національна спілка журналістів України готова надавати підтримку колегам з "Прямого" . Але складно допомагати у ситуації, коли працівники телеканалу до нас не звертаються, а на передовій "захисту" свободи слова граються діти політиків...
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