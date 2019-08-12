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12 серпня 2019, понеділок, 13:06 304
Політика 2019-08-12T22:12:58+03:00
Українські Новини
"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка

"Мова і віра" розколюють Україну: Москаль запропонував стратити автора гасла Порошенка

Геннадій Москаль.
Геннадій Москаль.

Політичні гасла про мову і віру розколюють Україну, заявив екс-губернатор Закарпаття, колишній голова Луганської ОВГА Геннадій Москаль, повідомляє "Главред".

"Купка "правих" зібралися і почали підштовхувати країну туди, куди вважали за потрібне. Я не кажу про армію - я кажу про гасло "мова і віра". Треба стратити того, хто вибрав таке гасло для виборчої кампанії Порошенка", - заявив Москаль.

На його думку, це гасло підходить для Львова, Тернополя та Івано-Франківська, але не для Закарпаття, сходу і півдня України.

"Такі гасла, як мова і віра, не сприймаються більшістю регіонів України. А потрібно починати з того, що сприймається скрізь: зниження ціни на газ, підвищення пенсій і рівня життя людей тощо. Це сприймається в кожному куточку України. Але цього ніхто не робить", - додав Москаль.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Гринів назвав "збігом" гасло Порошенко з кампанії Путіна.

Раніше на форумі Порошенка переплутали дату бою під Крутами, який Президент взяв як гасло. Крім того, Бойко потролив гасло Порошенко.

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