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12 серпня 2019, понеділок, 11:24 21
Життя 2019-08-12T13:45:03+03:00
Українські Новини
У Львові під час матчу ФК "Карпати" включили пісню "Moscow Never Sleeps"

У Львові під час матчу ФК "Карпати" включили пісню "Moscow Never Sleeps"

Неприємний інцидент стався перед початком домашнього матчу львівських "Карпат" на стадіоні "Україна".

На стадіоні включили пісню російського виконавця Тіматі і Dj Smash Moscow Never Sleeps, в яких є слова "Я люблю тебе, Москва, люблю тебе", пише Zaxid.net.

Цей інцидент зауважив редактор видання Tribuna Олег Щербаков, і записав звучання цієї пісні на стадіоні. На його повідомлення одразу відреагував виконавчий директор "Карпат" Ростислав Ящишин.

"Насамперед, звичайно, треба вибачитися. А потім знайти, хто це зробив. Така лажа не має пройти безкарно", - пообіцяв Ростислав Ящишин.

Як повідомляли Українські Новини, в Одесі на вокзалі вболівальники "Карпат" влаштували бійку з поліцейськими.

Раніше футбольний клуб Прем'єр-ліги України "Карпати" підписав контракти з двома атакуючими гравцями з Колумбії. Обидва футболісти вже прибули в тренувальний табір "Карпат" у Туреччині і провели кілька тренувань.

Також ФК "Карпати" продавав 50% акцій клубу за 1 гривню. Єдиною умовою було те, що потенційний покупець мав  надати офіційні фінансові гарантії для повноцінного функціонування клубу на відповідному рівні.

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