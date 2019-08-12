Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ

Співробітники ДТЕК, яким було адресовано повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро, будуть своєчасно брати участь у проведенні слідчих дій в НАБУ 14 серпня. Про це йдеться в повідомленні компанії.

У ДТЕК підкреслили, що виключають можливість незаконних дій з боку своїх співробітників, і заявляють про їхню готовність відповісти на всі питання слідства.

"Компанія повністю виключає будь-які незаконні дії своїх співробітників і повідомляє про намір співробітників відповісти на всі питання слідства і суду. Співробітники перервуть відпустку і для встановлення істини повернуться до Києва. Вони будуть чітко виконувати свої процесуальні обов'язки відповідно до встановлених юридичних процедур", - заявили в ДТЕК.

У компанії також додали, що працюють виключно в правовому полі і готові надати слідству результати досліджень і висновків міжнародних аудиторів, які доводять хибність пред'явлених співробітникам звинувачень.

"Енергетична компанія ДТЕК веде свій бізнес виключно в правовому полі. Компанія готова надати всебічне сприяння встановленню істини, надати результати експертиз і висновків міжнародних аудиторських компаній. Ці експертизи доводять неспроможність висунутих проти її співробітників підозр", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру 6 особам по так званій справі "Роттердам+", серед яких два менеджера компанії ДТЕК.

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Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв'ю газеті "Україна молода" стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток в результаті використання формули "Роттердам+".