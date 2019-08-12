Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго

Народний депутат Олександр Онищенко підтвердив факт співпраці екс-президента України Петра Порошенка і його оточення з власником "Енергомережі" Дмитром Крючковим. Онищенко, в 2014-2016 роках постачав на "Центренерго" природний газ, а Дмитро Крючков - курирував діяльність компанії в частині розрахунків за електроенергію, пише видання Страна.ua

"Я часто зустрічав Дмитра в Адміністрації президента Порошенка. У нас з ним не було ніяких бізнес-відносин, я заходив в АП у своїх справах, він - у своїх. В енергетиці усім організаційним процесом керував Порошенко, а фінансову частину контролював Кононенко", - розповів Онищенко.

Державна "Центренерго" стала джерелом отримання мільярдних надприбутків від застосування тарифної формули "Роттердам+" в період президентства Порошенка.

Під час перших очних ставок з Крючковим бізнес-партнер Порошенко - нардеп Ігор Кононенко - і директор офшорів, що належать Порошенку - також нардеп Юрій Буглак - підтвердили не тільки факт спілкування, а й часті візити в офіс "Енергомережі". У зв'язку з цими свідченнями, став очевидним факт: в схемах виведення мільярдів з "Центренерго" і напівдержавних обленерго, які входили в сферу впливу "Енергомережі", кінцевим одержувачем доходів був екс-президент і його найближче бізнес-оточення.

У своєму коментарі для ЗМІ адвокат Олександр Лисак повідомив, що наступні очні ставки у Крючкова відбудуться як з рядом держчиновників, екс-керівником Адміністрації президента Порошенка Ігорем Райнін, так і з самим Порошенком. При цьому Олександр Лисак повідомив, що всі матеріали, що підтверджують часткову неправдивість показів чиновників будуть передані заступнику керівника САП Володимиру Кривенку.