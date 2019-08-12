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12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 09:57 25
Економіка 2019-08-12T11:30:03+03:00
Українські Новини
Одеський припортовий завод заявив про спробу рейдерства і звернувся до Зеленського

Одеський припортовий завод заявив про спробу рейдерства і звернувся до Зеленського

ОПЗ. Фото: podrobnosti.ua
ОПЗ. Фото: podrobnosti.ua

Великий виробник аміаку і карбаміду Одеський припортовий завод (ОПЗ, Одеська область) заявляє про спробу рейдерського захоплення підприємства і просить Президента Володимира Зеленського не допустити цього в той час, як в 2018 ОПЗ скоротив збиток у 2 рази.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав перший заступник директора ОПЗ Микола Щуриков, передають Українські Новини.

Він опублікував лист до Президента, в якому повідомляється, що колективу ОПЗ стали відомі факти, які свідчать про наявність змови в уряді прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з метою рейдерським шляхом, через Фонд державного майна (ФДМ) змінити керівництво заводу для подальшого саботування роботи підприємства.

"Як нам стало відомо, виконуючий обов'язки голови ФДМ Віталій Трубаров, всупереч закону і здоровому глузду, спочатку намагався зупинити виробництво, а зараз організував фінальну "гастроль" і направив документи в Кабмін на зміну керівника ОПЗ", - написав Щуриков.

Також він додав, що запуск заводу став можливий тільки після звернення до Президента, в якому його просили дати можливість відновити виробництво з дотриманням закону і не створювати штучних перешкод.

"Пане Президенте, просимо вас не допустити рейдерської зміни керівництва і подальшого рейдерського захоплення ОПЗ в останні дні роботи старого Кабміну", - підсумували в листі.

Документ: Микола Щурик/FacebookДокумент: Микола Щуриков/Facebook

Як повідомляли Українські Новини, одеський губернатор пропонував передати ОПЗ в оренду "Нафтогазу".

Раніше працівники Одеського припортового заводу застрайкували через невиплати зарплат.

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