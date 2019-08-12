Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка

Посадити Петра Порошенка пообіцяли ветерани полку "Азов" у своєму відео.

"Петре Олексійовичу, перед вами саме та трійка АЗОВців, добровольців, які ніколи не залишать тебе у спокої. Ми доведемо свою справу до кінця і ти будеш сидіти за злочини проти нації, проти армії та проти України" - сказав ветеран полку "АЗОВ" Олег Толмачов.

У мережі шириться відеозвернення ветеранів "Азову", серед яких - Дмитро Кухарчук, Олег Толмачов та Микита Макеєв. "Той самий Олег Толмачов, який не потиснув руку Петру Порошенку на Invictus Games. Той самий Дмитро Кухаручук, який прогнав Петра Олексійовича з Черкас. Той самий Микита Макеєв, який декілька днів тому намагався вручити Петру Олексійовичу простріляні бронижилети, але від якого Петро Олексійович просто втік" - йдеться у відео.

"Зеленський обіцяв, що посадить Петра Олексійовича до в’язниці за рокрадання Укроборонпрому. Сьогодні ми цього не бачимо. Тому якщо цього не зробить Зеленський, якщо цього не зробить теперішня влада - це зробимо ми", - заявив ветеран полку "АЗОВ" Дмитро Кухарчук.

https://www.youtube.com/watch?v=QvwDssL5sD0" frameborder="0" allowfullscreen>

Нагадаємо, 25 липня липня у Києві Микита Макеєв застрибнув на автомобіль Петра Порошенка. Згодом, ветеран "АЗОВУ" у своєму відеозвернення пояснив, що хотів віддати бракований бронижелет Порошенку. 12 серпня має відбутися повторний допит Петра Порошенка у ДБР.