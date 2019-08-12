підписатися на розсилку
25.15 25.55
27.9 28.65
˟
ONLINE
12 августа 2019 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция организаторов #Марша Защитников Украины.

12 серпня 2019, понеділок, 08:39 379 Відео
Політика 2019-08-12T10:45:02+03:00
Українські Новини
Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка

Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка

Посадити Петра Порошенка пообіцяли ветерани полку "Азов" у своєму відео.

"Петре Олексійовичу, перед вами саме та трійка АЗОВців, добровольців, які ніколи не залишать тебе у спокої. Ми доведемо свою справу до кінця і ти будеш сидіти за злочини проти нації, проти армії та проти України" - сказав ветеран полку "АЗОВ" Олег Толмачов.

У мережі шириться відеозвернення ветеранів "Азову", серед яких - Дмитро Кухарчук, Олег Толмачов та Микита Макеєв. "Той самий Олег Толмачов, який не потиснув руку Петру Порошенку на Invictus Games. Той самий Дмитро Кухаручук, який прогнав Петра Олексійовича з Черкас. Той самий Микита Макеєв, який декілька днів тому намагався вручити Петру Олексійовичу простріляні бронижилети, але від якого Петро Олексійович просто втік" - йдеться у відео.

"Зеленський обіцяв, що посадить Петра Олексійовича до в’язниці за рокрадання Укроборонпрому. Сьогодні ми цього не бачимо. Тому якщо цього не зробить Зеленський, якщо цього не зробить теперішня влада - це зробимо ми", - заявив ветеран полку "АЗОВ" Дмитро Кухарчук.

Нагадаємо, 25 липня липня у Києві Микита Макеєв застрибнув на автомобіль Петра Порошенка. Згодом, ветеран "АЗОВУ" у своєму відеозвернення пояснив, що хотів віддати бракований бронижелет Порошенку. 12 серпня має відбутися повторний допит Петра Порошенка у ДБР.

Більше новин про: полк Азов Порошенко Петро

Архів
Новини
Співробітники ДТЕК перервуть відпустку для участі в слідчих діях НАБУ 11:25
У Львові під час матчу ФК "Карпати" включили пісню "Moscow Never Sleeps" 11:24
Щоденник з картою України без Криму. Фото: Volodymyr Birulia/Facebook
Шкільні щоденники з картою України без Криму продаються в популярній мережі магазинів 11:13
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
Сьогодні Зеленський приїде в Житомирську область, щоб представити нового голову ОДА 10:36
більше новин
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Опозиція виступить за зміну керівництва "Нафтогазу", який думає лише про свої премії, - Бойко 11:39
Справа "Роттердам+" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький 14:49
Ти будеш сидіти за злочини проти України, - ветерани полку "Азов" звернулися до Порошенка 08:39 Відео
Нардеп Олександр Онищенко підтвердив участь Порошенка в схемах отримання мільярдів від діяльності "Центренерго" і державних обленерго 10:41
більше новин
Олексій Середа. Скріншот відео НОК
Українець завоював золото і став наймолодшим чемпіоном Європи в історії стрибків у воду 19:49
"Синя рука" переїжджає з центру Києва в інше українське місто 14:44
Затримання на Гостинному Дворі Москви. Фото: george markov/Twitter
Фото дня: На мітингах у Москві затримують людей, які бажають чесних виборів 19:09
Сьогодні буде проголошено рішення суду, яке вплине на дату оголошення результатів по скандальному округу 210 14:18
Що читають Цукерберг і Кук: топ-менеджери розповіли, які книги їх вразили цього літа 18:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok