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  • Toyota знесла світлофор, дорожній знак і протаранила білборд на Броварському проспекті Києва
12 серпня 2019, понеділок, 08:23 15
Події 2019-08-12T11:00:03+03:00
Українські Новини
Toyota знесла світлофор, дорожній знак і протаранила білборд на Броварському проспекті Києва

Toyota знесла світлофор, дорожній знак і протаранила білборд на Броварському проспекті Києва

У ніч на 12 серпня в Києві на Броварському проспекті відбулася серйозна ДТП за участю автомобіля Toyota. Машина пролетіла два острівця з газоном, знесла світлофор і дорожній знак, а потім влетіла в білборд, повідомляє "Інформатор".

Аварія сталася близько 02:00.

За попередньою інформацією від очевидців події, водій Toyota з'їжджав з Броварського проспекту. У якийсь момент автомобіль занесло. Він вилетів на острівець з газоном, вирвав кущ з землі, зніс світлофор і дорожній знак, а потім зупинився в стовпі рекламного щита.

В результаті аварії постраждав водій. Його вирізали з авто медики швидкої допомоги і співробітники патрульної поліції. Коли чоловіка дістали з салону машини, вся його футболка була в крові. Лікарі швидкої допомоги занурили потерпілого на каталку і госпіталізували в екстреному режимі.

Причини аварії на даний момент встановлюють правоохоронці. На місці події працювали два наряди патрульної поліції і медики швидкої допомоги.

Як повідомляли Українські Новини, 19 березня на Броварському проспекті вантажівка врізалася в шляхопровід.

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