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11 серпня 2019, неділя, 23:18 12
Події 2019-08-12T00:30:02+03:00
Українські Новини
Електромобіль Tesla після ДТП вибухнув і згорів за лічені секунди: відео

Електромобіль Tesla після ДТП вибухнув і згорів за лічені секунди: відео

У Москві серед жвавого руху на Московській кільцевій дорозі електромобіль Tesla зіткнувся з евакуатором і вибухнув.

Про це повідомляє lb.ua.

Внаслідок аварії травми отримали власник машини і двоє його дітей, які встигли покинути автомобіль до моменту вибуху.

Як повідомляють російські ЗМІ, Tesla їхала на автопілоті. Водій під час поїздки "відволікся на дітей".

"Незважаючи на аварію і швидкість врізання, всі пасажири залишилися живі, включаючи двох дітей 9 і 10 років. Водій зламав ногу і вибирався з машини сам через задні двері, йому допомагали перехожі", — уточнює tjournal.ru.

Пасажири Tesla отримали травми внаслідок зіткнення, але не пожежі.

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