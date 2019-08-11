Електромобіль Tesla після ДТП вибухнув і згорів за лічені секунди: відео

У Москві серед жвавого руху на Московській кільцевій дорозі електромобіль Tesla зіткнувся з евакуатором і вибухнув.\r\nПро це повідомляє lb.ua.\r\nВнаслідок аварії травми отримали власник машини і двоє його дітей, які встигли покинути автомобіль до моменту вибуху.\r\nЯк повідомляють російські ЗМІ, Tesla їхала на автопілоті. Водій під час поїздки "відволікся на дітей".\r\n"Незважаючи на аварію і швидкість врізання, всі пасажири залишилися живі, включаючи двох дітей 9 і 10 років. Водій зламав ногу і вибирався з машини сам через задні двері, йому допомагали перехожі", — уточнює tjournal.ru.\r\nПасажири Tesla отримали травми внаслідок зіткнення, але не пожежі.\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\nПосмотреть эту публикацию в Instagram\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n\r\n\r\n \r\n \r\n \r\n\r\n\r\nАвария на МКАД и пожар Car exident and fire on ring road around Moscow (MKAD) 10 августа, 21:00, внутренняя сторона МКАД в районе поселка Мосрентген. Службы вызваны Говорят, Тесла загорелась... #авария #авариянамкад #пожар #пожарнамкад #горитмашина #горитмашинанамкад #мкад #мосрентген #fire #carexident #caronfire #mkad #moscow #moscowmkad #тесла #теслазагорелась #tesla #teslaonfire\r\nПубликация от Gago (@gagorun) 10 Авг 2019 в 11:14 PDT\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n