У Голосіївському районі майже на місяць обмежать рух на 10 вулицях

На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Зокрема, рух обмежать на вулицях:

Голосіївській, Олега Кошового, Цимбалів Яр, Уральській, Снайперській, Добрий Шлях, Конотопській, Стрілковій, у провулку Владислава Заремби, Максима Рильського.

Після завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.

Тим вренменем з 1 квітня по 1 листопада Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці. На час робіт обмежили для проїзду 1,5 смуги руху.

Раніше Українські Новини також повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту.