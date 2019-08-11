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11 серпня 2019, неділя, 18:13 10
Суспільство 2019-08-11T19:15:01+03:00
Українські Новини
У Голосіївському районі майже на місяць обмежать рух на 10 вулицях

У Голосіївському районі майже на місяць обмежать рух на 10 вулицях

Вулиця Голосіївська. Фото: google./maps
Вулиця Голосіївська. Фото: google./maps

На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Роботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.

Зокрема, рух обмежать на вулицях:

  1. Голосіївській,
  2. Олега Кошового,
  3. Цимбалів Яр,
  4. Уральській,
  5. Снайперській,
  6. Добрий Шлях,
  7. Конотопській,
  8. Стрілковій,
  9. у провулку Владислава Заремби,
  10. Максима Рильського.

Після завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.

Тим вренменем з 1 квітня по 1 листопада Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км/год на 17 вулицях столиці. На час робіт обмежили для проїзду 1,5 смуги руху.

Раніше Українські Новини також повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту.

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