У Голосіївському районі майже на місяць обмежать рух на 10 вулицях

На низці вулиць у Голосіївському районі тимчасово обмежать рух транспортних засобів із заняттям проїжджої частини та тротуару у зв’язку із реконструкцією ТП-888 загальною довжиною до 10 км. Про це повідомляє прес-служба КМДА.\r\nРоботи виконуватимуться із 12 серпня 2019 року до 30 червня 2020 року.\r\nЗокрема, рух обмежать на вулицях:\r\n\r\nГолосіївській,\r\nОлега Кошового,\r\nЦимбалів Яр,\r\nУральській,\r\nСнайперській,\r\nДобрий Шлях,\r\nКонотопській,\r\nСтрілковій,\r\nу провулку Владислава Заремби,\r\nМаксима Рильського.\r\n\r\nПісля завершення робіт до 30 червня 2020 року виконавець має відновити покриття проїжджої частини та тротуарів.\r\nТим вренменем з 1 квітня по 1 листопада Київміськрада дозволила рух транспорту на швидкості до 80 км\/год на 17 вулицях столиці. На час робіт обмежили для проїзду 1,5 смуги руху.\r\nРаніше Українські Новини також повідомляли про схеми об'їзду на час реконструкції Шулявського мосту.