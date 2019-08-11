Фото дня: мусульмани в різних містах України святкують Курбан-Байран

Сьогодні, 11 серпня, в Одесі, Львові, Києві та інших містах мусульмани України святкують Курбан-Байрам або Ід аль-адха.

Будівля мечеті на Балківській не змогло вмістити всіх охочих, і частина вырян здійснювали святковий намаз у дворі. У головному залі зібралися представники всіх національностей, об'єднаних однією вірою: афганці, іракці, українці, татари, казахи, темношкірі мусульмани. Один парафіянин здійснював намаз у вишиванці, пише "Думська".

Після святкової молитви віряни розділили частування у вигляді фуршетного столу з солодким печивом, соком і водою.

Власне жертвоприношення було скоєно на задньому дворі мечеті. Під ніж пішли близько 30 баранчиків. Згідно зі звичаєм, м'ясо тварини маэ бути розділене на три частини: третина готують в сім'ї мусульманина, яка вчинила курбан, ще однією частиною пригощають родичів і друзів, а третю роздають бідним. Трохи пізніше на території мечеті пройде святковий обід, а маленьких гостей чекає дитяче свято.

Курбан-Байрам в Олдессе. Фото: "Думська"

У Львові святкування також розпочався із спільної молитви о 07:30 в Ісламському культурному центрі. Після цього учасники свята пригощалися солодощами.

Святкування Курбан-байраму у Львові. Фото: Ісламський культурний центр у Львові

А у вівторок, 13 серпня, о 12:00 в Ісламському культурному центрі розпочнеться окрема святкова програма для дітей та частування пловом, пише Zaxid.net.

Також святкова молитва відбулася в мечеті Ісламського культурного центру в Києві, повідомив Муфтій Духовного управління мусульман України "Умма" Саїд Ісмагілов.

Курбан-Байрам в Києві. Фото: facebook/Саїд Ісмагілов

Курбан-байрам – це одне з двох головних мусульманських свят, яке є символом закінчення Хаджу – паломництва вірян до Мекки. У цей день мусульмани приносять в жертву тварин у пам’ять про те, як за Кораном пророк Ібрагім (у християн Авраам) хотів принести в жертву Аллаху свого сина Ісмаїла. Але Аллах послав архангела Джабраїла (Гавриїла) з ягням і врятував хлопця.

У цей день у мусульман прийнято здійснювати повне обмивання, роздавати милостиню, їсти баранину і частувати нею всіх охочих.

Як повідомляли Українські Новини, після завершення ранкової молитви на Храмовій горі в Єрусалимі, почалися заворушення, пыд час яких мусульмани, які сьогодні святкують Курбан-Байрам, кидали каміння в поліцейських і скандували підбурливі гасла.