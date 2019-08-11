Відома балерина загинула в ДТП з маршрутками, повертаючись з відпустки

У суботу, 10 серпня, загинула в ДТП провідна солістка балету харківського Світлана Ісакова, повертаючись з відпустки в Італії.

Про це написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook генеральний директор Харківського національного академічного театру опери та балету ім. Лисенко Олег Оріщенко.

"Це сталося сьогодні о 1:00 ночі. Повертаючись з чоловіком з відпустки в Італії, на маршрутці з Борисполя в Харків, в автокатастрофі, після численних травм, у лікарні Полтави, померла провідна солістка балету Світлана Ісакова. Її життя обірвалося на 31 році життя", – написав він.

Також він оприлюднив останнє відео, зняте Ісаковою з відпустки, а також відео з Ісаковою, якою її запам'ятали колеги.

https://www.youtube.com/watch?v=uaq6nOIiCYM" frameborder="0" allowfullscreen>

В поліції повідомили, що внаслідок ДТП загинули дві людини, водій мікроавтобусу у лікарні.

"10.08 близько 1:00, на 277 км автодороги М-03 "Київ-Харків-Довжанський", між селами Білоцерківське та Коноплянка 26-річний водій автобусу "СЕТРА 317" допустив зіткнення з мікроавтобусом "Фольксваген LT"", - повідомляє прес-служба поліції.

Унаслідок ДТП загинув на місці 44-річний пасажир мікроавтобусу "Фольксваген LT". Ісакова, яка також їхала в "Фольксваген LT", від зазнаних тілесних ушкоджень померла в Решетилівській лікарні.

43-річного водія мікроавтобусу "Фольксваген LT" з тілесними ушкодженнями було доставлено до Великобагачанської районної лікарні.