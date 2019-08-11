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  • Справа "Роттердам +" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький
11 серпня 2019, неділя, 14:49 343
Економіка 2019-08-11T15:15:01+03:00
Українські Новини
Справа "Роттердам +" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький

Справа "Роттердам +" не має судової перспективи і прискорить відставку керівництва НАБУ, - Голобуцький

Справа "Роттердам+" не має судової перспективи, суди раніше вже визнали формулу законною, а імпортний паритет, на якому вона заснована, є міжнародною практикою. Про це заявив заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький у коментарі кореспонденту "Ехо UA".

"Ця справа не має жодної судової перспективи, оскільки просужена вздовж і впоперек. Як в частині законності прийняття "Роттердам+", так і в частині економічної обґрунтованості даної методології, заснованої на загальноприйнятому принципі ціноутворення за імпортним паритету", - заявив Голобуцький.

На думку експерта, розслідування НАБУ не несе загроз ні для Петра Порошенка, ні для Ріната Ахметова, ні для фігурантів справи оскільки дії детективів непрофесійні.

"Офіційні повідомлення НАБУ по даній справі рясніють фактологічними помилками і недоліками. Чого тільки вартий висміяний економістами "аргумент" детективів про те, що вугілля всі ці роки імпортували не з Роттердама. Вони просто не в змозі зрозуміти, що API2 - найбільший в Європі вугільний ціновий індекс, бенчмарк, за яким формуються ціни на континенті, а не джерело імпорту. Це апофеоз непрофесіоналізму", - підкреслив Голобуцький.

Політтехнолог вважає, що активізація НАБУ і САП у справі "Роттердам+" пов'язана з прагненням правоохоронців довести лояльність до нової влади, але продемонстрований ними непрофесіоналізм лише прискорять відставку керівництва цих структур.

"Відбувається банальна спроба старих силовиків (а для команди і виборців Зеленського всі ці "Ситник" і "Холодницький"- однозначно старі, більш того, втративши підтримку США) незграбно розписатися в лояльності до нової влади. Але так як конфуз вже очевидний, швидше за все, ці події лише прискорять їх відставки", - резюмував він.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро затримали директора ДП "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова та повідомили про підозру 6 особам по так званій справі "Роттердам +".

9 серпня Солом'янський районний суд Києва обрав Володимиру Євдокимову запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб або внесення застави в 2 млн грн., Хоча прокурори просили заставу в 50 млн грн. Експерти кажуть, що причиною стала відсутність реальних доказів винності.

3 березня 2016 Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) прийняла постанову №289, в якій затвердила нову методологію розрахунку оптової ринкової ціни електроенергії (відому від формули "Роттердам+"). Відповідно до даної методології, вугільна складова в тарифі на електроенергію була заснована на котируваннях вугільного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). З 1 липня 2019 в зв'язку з введенням в Україні нового ринку електроенергії дія формули "Роттердам+" припинилася.

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