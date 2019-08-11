В Єрусалимі на Храмовій горі сталися сутички

Після завершення ранкової молитви на Храмовій горі в Єрусалимі, почалися заворушення, під час яких мусульмани, які сьогодні святкують Курбан-Байрам, кидали каміння в поліцейських і скандували підбурливі гасла.

За повідомленнями арабських ЗМІ, поліція застосувала сльозогінний газ для припинення заворушень. Повідомляється про затримання декількох учасників сутичок, пише Newsru.co.il.

За попередніми даними, під час сутичок постраждали десятки учасників заворушень, в тому числі неповнолітніх. Медична допомога була надана чотирьом травмованим співробітникам поліції.

Поліція закрила мечеть Аль-Акса і видаляє молилися з Храмової гори. З прес-служби поліції передали: "Після того, як почалися заворушення і пролунали націоналістичні заклики, сили поліції під командуванням начальника єрусалимського округу приступили до видалення учасників заворушень з Храмової гори з метою відновлення спокою".

11 серпня відзначається ісламське свято Ід аль-Адха. На цьому тлі мусульманський вакф оголосив про закриття в період свята Ід аль-Адха всіх мечетей Єрусалиму, крім Аль-Акси, щоб не пустити євреїв на Храмову гору в день 9-е Ава.

З ранкових годин на Храмовій горі перебували десятки тисяч мусульман. Ними були вивішені плакати "Ні угоду століття", "Наші душі прагнуть до Єрусалиму". Мусульманські паломники вивісили також великий плакат із зображенням бойовики Хамасу, який дивиться в бінокль на Храмову гору, і колишнього президента Єгипту Мухаммада Мурсі.

Як повідомлялося раніше, поліція і політичне керівництво країни видали заборону на відвідування в день посту 9-го ава Храмової гори євреями. Пізніше ця заборона була скасована.

Сутички в Єрусалимі на Храмовій горі. Фото: прес-служба поліції Ізраїлю

Нагадаємо, в минулому році в Києві відбулося велике мусульманське свято Курбан-Байрам. Більше 3000 мусульман різних національностей зібралися в цей день, щоб помолитися і повеселитися.