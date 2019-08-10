Деякі кішки їдять траву навіть незважаючи на те, що після кожного такого разу їх нудить. Раніше люди припускали, що така поведінка допомагає тваринам "прочистити" організм з допомогою блювоти, але нова робота показала: це лише побічний ефект процесу.

Як пише Naked Science, дослідники опитали в Мережі більше тисячі власників кішок, які проводили не менше трьох годин на день, спостерігаючи за своїм вихованцем. Як підозрювали багато господарів, поїдання рослин — надзвичайно поширена поведінка: 71 відсоток тварин робили це принаймні шість разів за період спостереження, тоді як лише 11% ніколи не були помічені за подібним. Але тільки близько чверті господарів кішок спостерігали блювоту після цього, і 91% респондентів сказали, що їх вихованець не виглядав хворим до початку їжі.

Поїдання рослин інстинктивне і, за словами авторів нової роботи, приносить еволюційну користь кішкам. Їх теорія, що заснована на дослідженнях шимпанзе та інших диких тварин, полягає в тому, що жування трави допомагає позбутися від кишкових паразитів шляхом збільшення активності м'язів травного тракту. Крім того, сучасні кішки, ймовірно, більше не мають цих паразитів. Автори стверджують, що така стратегія, ймовірно, вперше розвинулася у далекого предка цих тварин.

Власникам кішок вчені радять купити або вирощувати спеціальну траву для своїх вихованців, щоб вони могли її жувати. Це дасть їм можливість проявляти вроджений інстинкт без небезпеки отруїтися. І якщо після цього вашу кішку вирве, принаймні, ви можете тішитися тим, що знаєте, що це було ненавмисно.

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