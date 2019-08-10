У Дніпрі вантажівка протаранила і перекинула швидку

У Дніпрі на перехресті вул. Байкальської та Образцова біля будинку №47 зіткнулися вантажівка і автомобіль "швидкої допомоги". Постраждали 5 осіб, в тому числі медпрацівники і хворий, що перебував в "кареті". Вантажівка не пропустила "швидку", внаслідок чого сталося зіткнення.

Про це повідомляє в соцмережі informator.dp.ua.

Водій вантажівки запевнив, що їхав на зелене світло світлофора, але "швидка", як зазначається в повідомленні, їхала з увімкненими світловими та звуковими сигналами.

Всіх постраждалих з травмами різного ступеня госпіталізували в 6-у міську лікарню.